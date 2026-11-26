Ante las inconformidades y demandas de comerciantes establecidos sobre la avenida Justo Sierra Méndez por las afectaciones que podría ocasionar la construcción de los cuatro carriles, el Ayuntamiento de Escárcega cedió a la presión y accedió a la aplicación de descuentos en derechos municipales y la exención total del pago de la licencia de funcionamiento durante 2027.

Noticia Destacada Vinculan a proceso a pareja por ataque armado en Escárcega; murió un perro y dos personas resultaron heridas

Luego de una reunión con representantes del sector comercial, el presidente municipal, Juan Carlos Hernández Rath, informó que los negocios ubicados a lo largo de esta vialidad no pagarán licencia de funcionamiento el próximo año, además de recibir una reducción del 50 por ciento en los cobros por carga y descarga y recolección de basura comercial.

Las medidas representan una respuesta municipal a las exigencias de los comerciantes, quienes enfrentan la incertidumbre sobre las repercusiones que tendrá la obra en el acceso a sus establecimientos y en sus actividades económicas durante el periodo de construcción.

El alcalde reconoció que los trabajos de esta magnitud generan afectaciones para quienes tienen negocios en la zona, por lo que el Ayuntamiento decidió aplicar estos beneficios como una medida de apoyo para reducir el impacto económico. La exención de la licencia de funcionamiento será del 100 por ciento, mientras que los descuentos en carga y descarga y basura comercial serán del 50 por ciento, precisó el edil al término del encuentro con los empresarios.

Otro de los planteamientos abordados durante la reunión fue la circulación y el acceso a los establecimientos. Al respecto, Hernández Rath aseguró que las vialidades laterales de la avenida permanecerán abiertas, por lo que no habrá un cierre total de la zona comercial.

También sostuvo que ningún negocio será obligado a cerrar sus puertas por la ejecución de la obra, aunque reconoció que habrá afectaciones durante los trabajos de modernización de la avenida.

El presidente municipal señaló que las opiniones y propuestas expuestas por los comerciantes durante la reunión serán tomadas en cuenta en el desarrollo del proyecto, luego de que el sector manifestó sus inquietudes sobre las consecuencias que podría tener la intervención de esta importante vialidad.

JGH