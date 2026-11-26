El incremento de hasta tres, cuatro y cinco veces en los recibos de energía eléctrica llevó a un grupo de campechanos a manifestarse ante las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad CFE, en la capital del Estado, para denunciar cobros que consideran desproporcionados y exigir una revisión de las tarifas y lecturas de consumo.

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Con recibos en mano, los inconformes expusieron casos en los que los montos pasaron de 500 a mil 500 pesos, mientras que una vecina del fraccionamiento Santa María, quien habitualmente pagaba alrededor de mil 100 pesos, recibió un cobro de 8 mil 844 pesos, presuntamente por una lectura incorrecta del medidor.

Una de las manifestantes relató que su recibo pasó de aproximadamente 2 mil pesos a más de 6 mil pesos, pese a que, aseguró, su consumo en kilowatts se mantiene prácticamente igual. Incluso, el pasado 6 de junio realizó un cambio de instalación a 220 voltios, por el que desembolsó 6 mil pesos, con la intención de evitar nuevos cobros elevados; sin embargo, nuevamente recibió una facturación de 6 mil 600 pesos.

Otra afectada, quien vive sola, mostró su historial de pagos, que anteriormente oscilaban entre 231, 245 y 253 pesos, con un registro máximo de 515 pesos. No obstante, su último recibo ascendió a 2 mil 481 pesos, cantidad que aseguró no tiene posibilidades de cubrir.

También Yadira, vecina del fraccionamiento Los Álamos, denunció que su facturación aumentó de 554 a mil 556 pesos, pese a que permanece fuera de su domicilio prácticamente todo el día por motivos laborales y regresa entre las 18:00 y 19:00 horas.

Los afectados señalaron que entre las explicaciones recibidas se encuentran posibles errores de lectura y los apagones registrados en la ciudad, aunque cuestionaron que las fallas en el suministro terminen repercutiendo en sus bolsillos. Incluso, denunciaron que un usuario que cuenta con paneles solares recibió un cobro de entre 4 mil y 5 mil pesos.

Las manifestantes también reprocharon que, al acudir a las oficinas de la CFE, únicamente les indicaron que deben presentar un escrito en las instalaciones de Plaza del Mar, sin ofrecerles una solución inmediata. Una de ellas aseguró que anteriormente recibió como respuesta que debía pagar el recibo, incluso si tenía que endeudarse.

Advirtieron que estos incrementos afectan directamente la economía familiar, particularmente a quienes tienen hijos estudiando, son jefas de familia o viven de ingresos limitados. Asimismo, recordaron que se había anunciado una tarifa eléctrica más baja para Campeche, por lo que exigieron que ese beneficio se refleje en sus recibos.

Finalmente, convocaron a más ciudadanos afectados a sumarse a futuras movilizaciones, al considerar que los siete participantes de esta protesta representan apenas una parte de los usuarios que enfrentan cobros elevados.

JGH