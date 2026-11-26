Juan Aguirre Abdo, exdirector general de Grupo Radio Centro e hijo del empresario Francisco Aguirre Gómez, expresó públicamente su solidaridad con su media hermana, la escritora Ximena Santaolalla, después de que ella denunciara presuntos abusos sexuales cometidos por su padrastro durante su infancia.

A través de su cuenta de X, el exdirectivo publicó un mensaje el miércoles 25 de noviembre de 2026, luego de que el diario español El País difundiera el testimonio de Santaolalla.

"Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena", escribió Aguirre Abdo.

El mensaje llamó la atención debido al vínculo familiar del exdirectivo tanto con la escritora como con el empresario señalado. Sin embargo, Juan Aguirre no mencionó directamente a su padre ni se pronunció sobre las acusaciones específicas.

¿Qué denunció Ximena Santaolalla contra Francisco Aguirre Gómez?

En una entrevista publicada el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Santaolalla aseguró que sufrió agresiones sexuales por parte de Francisco Aguirre Gómez, quien fue su padrastro.

La escritora relató que los presuntos abusos ocurrieron de manera reiterada cuando tenía entre cinco y 14 años de edad.

Noticia Destacada Francisco Aguirre deja Grupo Radio Centro tras casi 30 años; Ximena Santaolalla lo acusa de abuso sexual

Tras la publicación de su testimonio, escritoras como Alma Delia Murillo, Brenda Navarro y Cristina Rivera Garza manifestaron su respaldo a Santaolalla.

La periodista Carmen Aristegui también expresó su solidaridad y señaló que el relato le provocó indignación y dolor.

¿Qué pasó con Francisco Aguirre en Grupo Radio Centro?

Por su parte, Grupo Radio Centro informó que Francisco Aguirre Gómez dejó la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2026, por lo que actualmente no ocupa ningún cargo directivo en la compañía.

La empresa manifestó su solidaridad con las personas que han sufrido violencia o abuso sexual, pero evitó emitir comentarios sobre los señalamientos contra el empresario, al considerar que corresponden a su ámbito personal.

Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena. — Juan Aguirre Abdo (@juanaguirre____) November 25, 2026

Hasta el momento de los reportes consultados, Francisco Aguirre Gómez no había respondido públicamente a las acusaciones.

Los hechos señalados por Santaolalla corresponden a una denuncia pública y no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad del empresario.

IO