Exatlón México 2026: Quién gana la Batalla por la Elección, hoy 3 de noviembre

Las cosas siguen muy tensas dentro de las playas de Exatlón México, ya que los atletas de los equipos Rojo y Azul, siguen en una lucha constante por seguir una semana más en la competencia.

Esta noche se van a enfrentar los atletas de los dos equipos en la Batalla por la Elección, competencia que podría cambiar el panorama de los participantes en los próximos días, lo mismo que la Zona de Peligro.

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¿Quién gana la Batalla por la Elección de Exatlón México?

La competencia se va a disputar esta noche 3 de noviembre de 2026, donde los atletas van a salir a correr por varios circuitos con la meta de tener una ventaja para poder usar en la competencia, donde podrán tomar una decisión que cambien las cosas en las siguientes pruebas.

Los Rojos llegan con una ventaja, luego de que lograron conservar la Villa 360 de Exatlón México, por lo que han tenido mejores condiciones de descanso y el ánimo por todo lo alto, tras conseguir un contundente 8-5 en el marcador frente a los Azules.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del reality deportivo las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por medio de la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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