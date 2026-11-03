Vecinos denuncian constantes rebosamientos de aguas negras en la colonia Colosio de Playa del Carmen

Habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta denunciaron el rebosamiento constante de aguas negras en el cruce de la Quinta Avenida con avenida Colosio, donde el problema persiste incluso cuando no se registran lluvias.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades municipales para atender la problemática y evitar que continúe afectando la zona.

Noticia Destacada Reportan malos olores por acumulación de agua en la calle Sian Ka´an en Playa del Carmen

Isidro Paz, vecino del sector, señaló que esta situación se presenta desde hace varios meses y que, pese a los reportes realizados ante las autoridades, el problema no ha sido resuelto.

Por su parte, Gabriela Rodríguez indicó que el rebosamiento se agudiza durante las lluvias y aseguró que también han reportado el caso por teléfono a la empresa Aguakan, sin que hasta el momento hayan obtenido una solución.

El registro de la red de alcantarillado donde se presenta el problema se encuentra en la Quinta Avenida, en su cruce con la avenida Colosio, un punto donde se desarrollan diversas actividades comerciales.

Los vecinos pidieron a las autoridades correspondientes y a la empresa concesionaria revisar las condiciones de la red de drenaje y realizar los trabajos necesarios para evitar que las aguas negras continúen saliendo a la superficie.