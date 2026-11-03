Gobierno de México dará “último empujón” del año al campo campechano con inversión de 250 mdp

Con una inversión de alrededor de 250 millones de pesos durante noviembre y diciembre, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará un 'último empujón' al campo campechano este 2026, mediante la construcción de caminos sacacosechas, pozos, adquisición de maquinaria y obras de infraestructura para fortalecer las actividades agrícolas y ganaderas en la Entidad.

La secretaria de Desarrollo Agropecuario (SDA), Roxana Lizbeth Rivera Peña, informó que estos recursos serán ejercidos durante los dos últimos meses del año, con el propósito de acelerar los trabajos y atender las principales necesidades de los productores de los 13 municipios del Estado.

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Explicó que la inversión permitirá avanzar en la apertura y rehabilitación de caminos sacacosechas, construcción de pozos y equipamiento con maquinaria agrícola y pecuaria, además de infraestructura que facilite las labores del sector primario.

La distribución de los equipos y las acciones se encuentra en una etapa de planeación, a partir de las prioridades que planteen las autoridades municipales.

La funcionaria adelantó que esperan realizar la entrega de la maquinaria durante diciembre, con la intención de que los productores agrícolas y ganaderos cuenten con mejores herramientas para desarrollar sus actividades y fortalecer la producción en el Estado.

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Por otra parte, Rivera Peña aseguró que la dependencia cumplió las metas programadas para este año, al concretar en tiempo y forma la distribución de semillas y fertilizantes, así como la entrega de sementales para el mejoramiento genético del hato ganadero y los apoyos destinados a la producción apícola.

Sostuvo que, por primera vez, el Gobierno Estatal y la Federación conjuntaron esfuerzos e inversiones para impulsar al campo campechano, por lo que calificó como positivo el cierre del ejercicio 2026.

Con los recursos que se ejercerán en noviembre y diciembre, la administración federal y estatal buscará reforzar la infraestructura productiva y atender rezagos que enfrenta el sector agropecuario.