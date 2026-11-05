Bachillerato Margarita Maza abre sus puertas en Umán para 136 estudiantes

Un total de 136 estudiantes comenzaron su formación en el Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, que inició operaciones en Umán como parte de la ampliación de la cobertura de Educación Media Superior en Yucatán.

Durante esta primera etapa, el plantel funcionará de manera temporal en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 82, ubicada en el fraccionamiento Piedra de Agua, mientras se consolida su operación.

La apertura busca ofrecer una alternativa educativa a jóvenes que enfrentan dificultades económicas, rezago escolar o condiciones que pueden comprometer la continuidad de sus estudios, con el propósito de facilitar su acceso al bachillerato.

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Durante el inicio de actividades, el secretario de Educación del Estado, Juan Enrique Balam Várguez, señaló que acercar nuevas opciones educativas a los municipios contribuye a reducir desigualdades y ampliar las oportunidades de desarrollo para las juventudes.

El funcionario destacó que los nuevos espacios representan una oportunidad para que los estudiantes construyan sus proyectos de vida, fortalezcan sus capacidades y continúen su preparación académica o se incorporen al mercado laboral.

Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Pech Estrella, explicó que el Bachillerato Nacional “Margarita Maza” cuenta con un modelo flexible que combina el aprendizaje mediante una plataforma digital con el acompañamiento presencial de personal académico.

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El esquema también contempla actividades deportivas, culturales y de orientación socioemocional, con el objetivo de favorecer la permanencia escolar y contribuir a la formación integral de los estudiantes.

La presidenta municipal de Umán, Kenia Walldinia Sauri Madariaga, celebró la apertura del plantel, al considerar que permitirá a más jóvenes continuar sus estudios cerca de sus hogares y acceder a mejores oportunidades personales y profesionales.

Además de Umán, las otras sedes que iniciaron operaciones se encuentran en Cantamayec, Ixil, Kanasín, Popolnah y Santa Rosa y Anexas, en Tizimín, así como en San Felipe.

Con la incorporación de estos espacios, Yucatán amplía su oferta de Educación Media Superior y suma nuevasalternativas para que las juventudes continúen su preparación académica.