Beatriz Gutiérrez Müller reacciona a presunta corrupción en el INE en medio de polémica por nacionalidad española

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos electorales relacionados con los hermanos Hernández Casillas, quienes habrían obtenido adjudicaciones millonarias durante más de dos décadas.

La escritora compartió una publicación del comunicador Jorge Gómez Naredo, quien también hizo señalamientos sobre presuntos vínculos de los empresarios con integrantes del partido Somos, Lorenzo Córdova y Guadalupe Acosta Naranjo.

“Qué escándalo…”, escribió Gutiérrez Müller al compartir el contenido sobre los contratos de proveedores electorales.

Su comentario ocurrió en medio de otra controversia, luego de que un medio español difundiera información sobre un presunto trato preferencial durante su solicitud de nacionalidad española.

¿Qué dijo Beatriz Gutiérrez Müller sobre los contratos del INE?

La publicación compartida por la esposa de López Obrador hace referencia a las investigaciones sobre los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, vinculados con empresas proveedoras de materiales electorales.

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De acuerdo con información presentada por el Gobierno federal este jueves 5 de noviembre, las compañías relacionadas con ambos empresarios obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos con organismos electorales locales entre 2014 y 2023.

Las autoridades señalaron posibles irregularidades en los procedimientos de contratación, aunque las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

Los señalamientos sobre Lorenzo Córdova, Guadalupe Acosta Naranjo y el partido Somos forman parte de las acusaciones difundidas en redes sociales y no constituyen, por sí mismos, pruebas de participación en actividades ilegales.

¿Qué se sabe sobre la nacionalidad española de Beatriz Gutiérrez Müller?

La reacción de Gutiérrez Müller también coincide con la publicación de un reportaje del periódico español The Objective, que señala que la historiadora habría recibido un trato preferencial al solicitar la nacionalidad española.

Según la investigación publicada el 3 de noviembre, funcionarios consulares habrían realizado gestiones para obtener documentación que la solicitante no presentó, una intervención que, de acuerdo con fuentes citadas por el medio, no es habitual en estos procedimientos.

Qué escándalo… — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) November 5, 2026

El trámite habría comenzado el 30 de abril de 2025, mediante la Ley de Memoria Democrática de España, que permite solicitar la nacionalidad a determinados descendientes de españoles.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Gutiérrez Müller haya obtenido la nacionalidad española, ni existe una resolución oficial que determine irregularidades en su solicitud.

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