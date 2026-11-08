Sujetos intentan robar motocicleta afuera de un domicilio en la Supermanzana 233 de Cancún

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este domingo en la Supermanzana 233, luego de que sujetos desconocidos intentaran apoderarse de una motocicleta estacionada y, al verse descubiertos por los propietarios, emprendieran la huida a toda prisa a bordo de un mototaxi del servicio local. El incidente generó un despliegue operativo en la zona para tratar de dar con los presuntos responsables.

De acuerdo con los primeros reportes vertidos por vecinos del sector, los hechos se registraron sobre la calle 80, a unos cuantos metros de la avenida Costa Maya, en una de las arterias viales con mayor tránsito vehicular por su cercanía con el concurrido centro comercial Cancún Mall.

Trascendió que la víctima había dejado su motocicleta estacionada frente a la fachada de un domicilio particular mientras realizaba actividades personales. Segundos después, personas que se percataron de la situación notaron una actitud sospechosa por parte de dos individuos que descendieron de un vehículo adaptado de pasaje.

Sin perder tiempo, los hombres se aproximaron al vehículo de dos ruedas e intentaron manipular el encendido y romper los candados de seguridad con la intención de llevárselo empujando. Sin embargo, la oportuna reacción de testigos y habitantes del rumbo, quienes comenzaron a encararlos e increparlos a gritos, frustró las intenciones de los delincuentes.

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Al verse acorralados y expuestos ante los vecinos, los presuntos ladrones abordaron de inmediato un mototaxi identificado claramente con el número económico 670, emprendiendo la huida con rumbo desconocido a toda velocidad entre las calles interiores de la colonia.

La parte afectada solicitó de inmediato auxilio a las autoridades a través de los números de emergencia, lo que movilizó a elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez.

Los agentes implementaron un operativo de búsqueda en las regiones aledañas, implementando recorridos preventivos para ubicar la unidad de transporte público involucrada, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas.

Vecinos de la Supermanzana 233 expresaron su molestia ante los constantes intentos de robo en el área y solicitaron mayor presencia de las fuerzas de seguridad. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para aportar cualquier dato sobre el paradero del mototaxi número 670 o de los involucrados.