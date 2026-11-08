Auto particular termina sobre el camellón de la Costera de Bacalar, a la altura del balneario Cocalitos

Un automóvil Mazda 3 terminó montado sobre el camellón central de la avenida Costera, a la altura del balneario Cocalitos, en el municipio de Bacalar, luego de que su conductor aparentemente perdiera el control de la unidad. El percance no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con los datos preliminares, el vehículo avanzaba por la vialidad cuando se proyectó hacia el centro de la avenida y quedó sobre la franja que separa los carriles. Hasta el momento no se ha dado a conocer qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Policía Municipal de Bacalar acudieron al sitio y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. Entre los trámites realizados se encuentran el remolque de la unidad y la verificación de si existió algún daño a la infraestructura pública.

La avenida Costera es una de las vialidades con mayor circulación del municipio, y por ella transitan a diario automovilistas, ciclistas y peatones. Su trayecto recorre una amplia extensión a la orilla de la Laguna de Bacalar, desde el Cenote Azul hasta el final del balneario ejidal.