"Un hijo propio": la impactante documental de la mexicana que fingió un embarazo y secuestró a una bebé

Uno de los casos más impactantes de la historia reciente de México volvió a captar la atención del público gracias al estreno de "Un hijo propio", una producción de Netflix que reconstruye la historia de una mujer que simuló estar embarazada durante meses y terminó llevándose a una recién nacida de un hospital de la Ciudad de México.

La protagonista de este caso fue Eleonor Alejandra Marín Mendoza, quien en junio de 2009 salió de un hospital cargando una bolsa en la que llevaba a una bebé recién nacida. Horas después fue detenida junto a su esposo y la menor fue localizada sana y salva para ser entregada a sus padres. Por estos hechos, la mujer recibió una condena de 13 años de prisión por secuestro.

Una historia que sacudió a México

El caso generó una enorme atención mediática debido a que Alejandra Marín logró convencer a familiares, amigos e incluso a personal médico de que estaba embarazada. Según la historia presentada en el documental, la mujer ocultó varios abortos espontáneos y continuó alimentando una mentira que fue creciendo con el paso del tiempo.

La producción dirigida por Maite Alberdi mezcla recreaciones cinematográficas con entrevistas reales para mostrar tanto la versión de Marín como la de otras personas involucradas en el caso. La directora presenta la primera parte como una especie de cuento de hadas que refleja la forma en que la protagonista veía su propia realidad.

La versión de Alejandra Marín

Durante años, Marín sostuvo que conoció a una mujer embarazada llamada Mayra, quien supuestamente no deseaba quedarse con su hija. De acuerdo con su relato, ambas habrían llegado a un acuerdo para que ella pudiera criar a la bebé.

Sin embargo, la historia tomó un rumbo distinto cuando la madre de la menor, Mayra Navarro Vega, rechazó por completo esa versión. La mujer aseguró que nunca existió ningún acuerdo y afirmó que descubrió la desaparición de su hija después de regresar al cuarto del hospital.

El documental explora la presión por la maternidad

Más allá del delito, la película también analiza las presiones sociales y familiares que enfrentó la protagonista. Según el documental, Alejandra vivió durante años con el deseo de convertirse en madre y con el temor de decepcionar a su entorno después de sufrir varios abortos espontáneos.

La propia directora plantea interrogantes sobre el papel de la sociedad y de las instituciones en este caso. Alberdi sostiene que, aunque Marín fue responsable de sus actos y cumplió una condena, también existieron factores psicológicos y familiares que influyeron en su comportamiento.

Especialistas analizan el caso

La psicóloga forense Norma Romero Sánchez, quien participó en la evaluación de la mujer tras su detención, explicó que la presión por cumplir con el ideal de la maternidad pudo influir en la construcción de una fantasía que terminó alejándola de la realidad.

La especialista también destacó que en México y América Latina persisten fuertes expectativas sociales relacionadas con la maternidad, por lo que consideró necesario impulsar una mayor educación para combatir los estereotipos de género.

Una nueva visión después de la prisión

Tras recuperar su libertad en 2023, Alejandra Marín asegura que su forma de entender la vida cambió por completo. Frente a las cámaras del documental, reconoce que pasó años aceptando que no sería madre y reflexionando sobre las razones que la llevaron a tomar decisiones que transformaron su vida para siempre.

Con el estreno de "Un hijo propio", Netflix vuelve a poner sobre la mesa una historia que conmocionó al país y que abre el debate sobre la salud mental, la presión social y las expectativas que aún existen alrededor de la maternidad.