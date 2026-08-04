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'La Casa de los Famosos México': Yanet García revela la forma en que ha cambiado su vida

La conductora habló de la forma en que comenzó, hasta lograr un departamento en Estados Unidos.

Por Redacción Por Esto!

4 de ago de 2026

1 min

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'La Casa de los Famosos México': Yanet García revela la forma en que ha cambiado su vida
'La Casa de los Famosos México': Yanet García revela la forma en que ha cambiado su vida / Instagram:iamyanetgarcia

La cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, ha comenzado a generar varios temas de conversación entre los habitantes, así como sucedió con Yanet García, quien durante una conversación con Fede Vigevani y Ximena Herrera compartió algunos detalles de su vida.

Y es que la creadora de contenido decidió compartir un poco de sus inicios y la manera en la que cambió su vida, más ahora que vive en Estados Unidos. Por ese motivo, habló un poco de lo complicada que fue su niñez.

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“Yo de Santiago, de pueblo, sacaba agua de una noria, la calentaba en una estufa y me bañaba en botecitos”

No dudó en hacer una reflexión sobre el paso de los años y comparar su vida de antes con ahora, pues afirmó que ha vivido en los dos extremos, uno en su infancia y ahora con su nueva vida en Manhattan, donde se encuentra rodeada de lujos y comodidades.

¿Cómo comenzó su carrera Yanet García?

La joven es originaria de Monterrey, donde tuvo su primera oportunidad siendo ‘La Chica del Clima’, por lo que se hizo famosa en las redes sociales a nivel nacional. Después logró ganar millones de seguidores y comenzó a hacer contenido digital, desde bienestar físico, hasta algunos temas de emprendimiento.

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Sin embargo, reveló que abrir su página de Only Fans, cambió por completo su situación económica, pues luego de cinco años, logró comprar el departamento en que vive y financiar su negocio.

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