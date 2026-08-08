“Déjame en paz”: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez y también encara a Yahir

La convivencia dentro de La Casa de los Famosos México volvió a subir de intensidad y esta vez Cynthia Klitbo fue protagonista de dos fuertes enfrentamientos. La actriz tuvo diferencias con Yahir por la organización de la cocina y posteriormente encaró a Ese Pérez por algunos comentarios que, según explicó, le habían molestado.

Los momentos ocurrieron durante la transmisión 24/7 del reality y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los seguidores reaccionaron a la actitud de la actriz y a los intercambios que tuvo con sus compañeros.

¿Por qué discutieron Cynthia Klitbo y Yahir?

Uno de los primeros enfrentamientos ocurrió en la cocina de LCDLF México. Yahir explicó que los habitantes debían organizarse para utilizar el espacio y señaló que Cynthia tenía prioridad debido a cuestiones relacionadas con su salud.

La actriz respondió que estaba dispuesta a adaptarse a lo que decidiera la mayoría. Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando Yahir respondió de una manera que Cynthia consideró poco adecuada.

La protagonista de telenovelas le pidió que no le hablara como si estuviera enojado y dejó claro que no estaba dispuesta a aceptar que la conversación subiera de tono.

Cynthia Klitbo también enfrenta a Ese Pérez

Horas después, la actriz tuvo otro encontronazo, ahora con Ese Pérez. En esta ocasión, el motivo fueron algunos comentarios relacionados con la manera en que Cynthia ronca mientras duerme.

La actriz le hizo saber que esos comentarios le habían causado molestia y que no estaba de acuerdo con que continuara hablando del tema dentro de la casa.

👁️ Cynthia Klitbo le cantó el precio a Ese Pérez por hacer chistes sobre sus ronquidos:



“Estoy muy enojada contigo, me buleas todos los días con la misma mamada, te quieres ir del cuarto? Yanet tuvo huevos y se fue, lo dices en broma y broma, porque no tienes los huevos para… pic.twitter.com/MJIRcua0LY — nacho con O (@NachoConO) August 8, 2026

Visiblemente molesta, Cynthia Klitbo le pidió a Ese Pérez que cambiara de habitación o simplemente la dejara en paz, dejando clara su postura frente a la situación.

Ese Pérez ofrece una disculpa

Ante el reclamo, Ese Pérez optó por ofrecerle una disculpa a la actriz y aseguró que no volvería a realizar comentarios sobre ella por esa situación.

El intercambio terminó sin que el enfrentamiento llegara a mayores, aunque la discusión se sumó a la lista de momentos que han generado tensión entre los habitantes durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos México.

Cynthia Klitbo vuelve a estar en el centro de la polémica

Los dos enfrentamientos colocaron nuevamente a Cynthia Klitbo entre los temas más comentados del reality. La actriz ha dejado claro que, aunque busca mantener una buena convivencia, también está dispuesta a expresar su molestia cuando considera que alguno de sus compañeros cruza un límite.

Mientras tanto, las diferencias entre los habitantes continúan aumentando conforme avanza la competencia, y cualquier discusión podría influir en las alianzas y estrategias que se están formando dentro de LCDLF México.