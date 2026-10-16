Bebé de 18 meses perdió la vida al caer de un sexto pido en India, la presunta responsable es una niña

Una bebé de 18 meses, perdió la vida luego de caer por un ducto abierto en el sexto piso de un edificio en Goregaon East, en Bombay, India, los hechos sucedieron la noche del miércoles 14 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes que han salido, la policía está investigando a una menor de 10 años de edad, quien presuntamente pudo participar en los hechos, esto ha sido revelado después de revisar las cámaras de seguridad, según lo informado por la agencia PTI publicada por The Free Press Journal.

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¿Qué se sabe sobre el polémico?

Según lo reportado por el medio local ‘The Times of India’, la menor estaba jugando en el pasillo que pertenece al área común del sexto piso de un edificio residencial, la madre dejó de verla por un momento, por lo que mandó a sus hermanos a buscarla.

Tras hacer una búsqueda en el lugar, uno de los hermanos de la mejor, la reconoció en el piso de la planta baja por su ropa, aunque los vecinos la llevaron a recibir atención médica, la bebé ya no tenía signos vitales.

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¿Por qué la menor es la sospechosa por la muerte de la bebé?

Los elementos de la policía, revisaron las cámaras de seguridad, donde se puede ver a una mejor alejarse del lugar, momentos después se le observa en el mismo pasillo pasear en su bicicleta.

El cuerpo de la bebé fue enviado para poder hacerle una autopsia, mientras el medio local mencionado, ha revelado que la menor sospechosa, ha sido enviada al Comité de Bienestar Infantil, donde se están haciendo las investigaciones correspondientes.

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