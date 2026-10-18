La Granja VIP: Expulsan a Mónica Escobedo por agresión a Niurka

Mónica Escobedo fue oficialmente expulsada de la competencia de La Granja VIP debido a una agresión física en contra de la vedette cubana Niurka Marcos.

La decisión de la producción fue contundente y con efecto inmediato, determinando que la comediante no podrá regresar ni para despedirse de sus compañeros por haber roto las reglas de convivencia fundamentales del programa.

La polémica escaló durante una dinámica del reality show que consistía en un juego de "almohadazos" dentro de un área delimitada como nido.

👁️ PELEA COMPLETA que protagonizaron Niurka Marcos y Mónica Escobedo el pasado viernes durante la fiesta. #LaGranjaGala https://t.co/wYgMsezD73 — nacho con O (@NachoConO) October 19, 2026

A pesar de que Mónica justificó su actuar argumentando que fue un acto reflejo tras ser atacada por la espalda, la producción aplicó el reglamento estricto contra el contacto físico deliberado, dejando fuera a la comediante de la carrera por el premio final de La Granja VIP.