Síguenos

Última hora

México

Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por marcha del 2 de octubre en CDMX

Entretenimiento

La Casa de los Famosos México: Yahir ha puesto una condición para volver a entrar al reality

La eliminación del cantante ha sido una de las más polémicas de la temporada, pues era de los favoritos.

Por Redacción Por Esto!

2 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

La Casa de los Famosos México: Yahir ha puesto una condición para volver a entrar al reality
La Casa de los Famosos México: Yahir ha puesto una condición para volver a entrar al reality / Instagram:yahirmusic

El día de ayer, se confirmó que Yahir se quedó con el sexto lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, aunque muchos esperaban que pudiera estar en la gran final, por lo que existen muchas opiniones encontradas sobre su eliminación.

Para muchos de los fans del reality, el cantante era el preferido para poder ganar la cuarta temporada, por lo que ahora se ha confirmado que la noche de este viernes, Yahir va a volver a entrar en la polémica casa, pero para aceptar, el cantante ha puesto una condición.

La Casa de los Famosos México: Conductores explotan por la eliminación de Yahir del polémico reality

Noticia Destacada

La Casa de los Famosos México: Conductores explotan por la eliminación de Yahir del polémico reality

¿Yahir va a regresar a La Casa de los Famosos México?

En su visita al ‘Programa Hoy’, el cantante logró saber por conducto de Galilea Montijo, que va a regresar a La Casa de los Famosos México, algo que ha tomado por sorpresa a Yahir.

Sin embargo, no vuelve a la competencia como muchos esperarían, va a entrar con el resto de sus ex compañeros, pues juntos van a tener la última fiesta de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Yahir el sexto lugar

Noticia Destacada

Yahir sale de La Casa de los Famosos México en sexto lugar y fans acusan de fraude

Pero para aceptar su ingreso de nuevo a la casa donde vivió los últimos meses, Yahir le ha puesto una condición a ‘La Jefa’’, pues ha pedido mezcal, el cual nunca hubo en las fiestas anteriores.

“Jefa, la fiesta pasada no me diste mezcal, espero que en esta sí”

Mientras todo eso sucede, en las redes sociales han comenzado a llamar al cantante, ‘El ganador sin corona’, pues su salida ha sido una de las más polémicas de la temporada.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar