La Casa de los Famosos México: Yahir ha puesto una condición para volver a entrar al reality

El día de ayer, se confirmó que Yahir se quedó con el sexto lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, aunque muchos esperaban que pudiera estar en la gran final, por lo que existen muchas opiniones encontradas sobre su eliminación.

Para muchos de los fans del reality, el cantante era el preferido para poder ganar la cuarta temporada, por lo que ahora se ha confirmado que la noche de este viernes, Yahir va a volver a entrar en la polémica casa, pero para aceptar, el cantante ha puesto una condición.

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¿Yahir va a regresar a La Casa de los Famosos México?

En su visita al ‘Programa Hoy’, el cantante logró saber por conducto de Galilea Montijo, que va a regresar a La Casa de los Famosos México, algo que ha tomado por sorpresa a Yahir.

Sin embargo, no vuelve a la competencia como muchos esperarían, va a entrar con el resto de sus ex compañeros, pues juntos van a tener la última fiesta de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

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Pero para aceptar su ingreso de nuevo a la casa donde vivió los últimos meses, Yahir le ha puesto una condición a ‘La Jefa’’, pues ha pedido mezcal, el cual nunca hubo en las fiestas anteriores.

“Jefa, la fiesta pasada no me diste mezcal, espero que en esta sí”

Mientras todo eso sucede, en las redes sociales han comenzado a llamar al cantante, ‘El ganador sin corona’, pues su salida ha sido una de las más polémicas de la temporada.

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