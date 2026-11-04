Vecinos frenan obras de Aguakan en el fraccionamiento Villas Otoch de Cancún

Lo que prometía ser una jornada habitual de excavación y perforación de vialidades por parte de la concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) terminó en un tenso enfrentamiento vecinal y la suspensión inmediata de las obras en la Supermanzana 247.

​Cerca de una quincena de colonos del fraccionamiento Villas Otoch Primera Etapa se movilizaron masivamente y se congregaron sobre la céntrica avenida Paseo de los Olivos. La alarma se encendió entre los colonos al percatarse de que cuadrillas de obreros de la mencionada empresa de agua potable comenzaban a romper el pavimento, abrir profundas zanjas y meter maquinaria heavy duty en medio del arroyo vehicular, interrumpiendo el tránsito y amenazando los accesos a sus viviendas.

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​La indignación popular no se hizo esperar. Los habitantes denunciaron enfáticamente que en ningún momento recibieron notificación formal, circular o aviso preventivo por parte de la concesionaria ni de las autoridades municipales sobre el inicio de estos trabajos de infraestructura hidráulica.

"Nos despertamos con el ruido de las retro excavadoras y los hombres rompiendo la calle frente a nuestras casas; nadie vino a darnos la cara ni a avisar cuántos días nos iban a dejar sin paso o si romperían las tuberías", declaró uno de los líderes vecinales en el sitio. ​

Ante el descontento y la presión ejercida por la turba de ciudadanos decididos a impedir que continuara la destrucción del asfalto, al lugar arribaron a toda prisa elementos de enlace de la Secretaría del Ayuntamiento de Benito Juárez, acompañados por ingenieros supervisores de la misma empresa Aguakan.

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​La tensión alcanzó su punto cumbre cuando los representantes vecinales exigieron a los ingenieros la exhibición de las licencias de construcción, permisos de ruptura de vía pública y el plan de remediación vial avalado por la Dirección de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano.

Sin embargo, para sorpresa de los propios funcionarios municipales, los encargados del proyecto carecían de los documentos de autorización en mano y no supieron brindar una explicación clara ni justificar la intervención de la zona. ​

Al quedar al descubierto la falta de permisos y ante el riesgo de que la protesta escalara a mayores proporciones, a los ingenieros no les quedó más remedio que dar la orden de suspender las maniobras. De inmediato, los mismos trabajadores tomaron las palas para volver a rellenar y tapar las zanjas recién abiertas, dejando la vialidad clausurada momentáneamente. Los vecinos advirtieron que mantendrán guardia permanente para evitar sorpresas.