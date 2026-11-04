Ejidatarios liberan acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tras casi 24 horas de bloqueo

Alrededor de las 2:30 de la tarde de este miércoles, ejidatarios de Dzununcán comenzaron a retirar el bloqueo que durante casi 24 horas mantuvieron en el acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, luego de participar en una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena en Palacio de Gobierno.

El retiro de los manifestantes permitió restablecer la circulación hacia el recinto ferial. Enseguida, trabajadores de los establecimientos comerciales, juegos mecánicos y otras atracciones que permanecían a la espera pudieron ingresar para retomar sus actividades. También comenzaron a entrar los camiones que transportan ganado para participar en el Congreso Internacional Brahman.

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Las y los ejidatarios se retiraron de manera paulatina y la mayoría con dirección a su comunidad, Dzununcán.

Durante el operativo, unidades de la Secretaría de Seguridad Pública permanecieron en la zona para vigilar el desarrollo de las maniobras y mantener el orden en los accesos.

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La liberación del recinto ocurrió después de que el gobernador planteara, desde su conferencia de prensa matutina, una ruta de conciliación para atender el reclamo ejidal, con respeto a la autonomía del Tribunal Unitario Agrario y al procedimiento legal que permanece en curso.

En esa intervención, Díaz Mena señaló que su administración no realizará pagos sin sustento jurídico y estableció que cualquier acuerdo deberá ajustarse a la ley y presentarse ante el Tribunal para que determine lo conducente. También anunció que recibiría personalmente a los representantes del ejido para abrir una vía de diálogo institucional.