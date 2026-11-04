“Lady Catrina” se hace viral en Guanajuato por enfrentamiento con Protección Civil: VIDEO

Durante la celebración de Día de Muertos en Guanajuato, hubo varios momentos que se hicieron virales en redes sociales, entre ellos existe un video que muestra un polémico momento entre los asistentes y elementos de Protección Civil.

En medio del altercado que hubo en las celebraciones, la mujer protagonista de todo, ha comenzado a ser llamada como ‘Lady Catrina’, esto por los usuarios de redes sociales que han visto lo sucedido.

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Mujer es bautizada como ‘Lady Catrina’ por escándalo con Protección Civil

En el video que está circulando en las redes sociales, en la página de Facebook de Guanajuato es México, se puede ver que una de las asistentes tiene un problema con los elementos de Protección Civil que estaban haciendo su trabajo.

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Aunque por el momento no existe una versión oficial de lo sucedido y de la forma en que comenzaron las cosas, los usuarios de redes sociales han bautizado a la mujer que protagoniza en video como ‘Lady Catrina’.

De acuerdo a la información que se tiene, algunos de los asistentes se molestaron por la forma en que los elementos de Protección Civil estaban haciendo su trabajo, lo que generó momentos de tensión.

Sin embargo, el video no brinda más detalles de lo que realmente sucedió, ni las razones por las que la mujer se enfrentó con Protección Civil.

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