Cae presunto líder criminal relacionado con un homicidio y ataque a policías en avenida Huayacán de Cancún

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la FGE de Yucatán, cumplimentó una orden de aprehensión contra Eduardo “N”, alias “Lalo” y/o “Ratón”, por su probable relación con los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de tres personas.

El detenido es investigado por su presunta participación en los hechos ocurridos la noche del 22 de julio de 2026, cuando dos agentes de la Policía de Investigación fueron atacados durante una persecución, luego de que observaran a dos sujetos que presuntamente habían participado en una agresión armada contra un hombre, quien perdió la vida, en las inmediaciones de una institución bancaria sobre la avenida Huayacán, en Cancún.

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De acuerdo con las investigaciones, un comandante de la Policía de Investigación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, y otro elemento realizaban labores propias de sus funciones cuando detectaron a dos hombres que viajaban en una motocicleta y que presuntamente estaban relacionados con el ataque armado.

Al percatarse de la presencia de los agentes, los sujetos habrían intentado escapar, por lo que comenzó una persecución a pie. Uno de ellos, al no conseguir subir nuevamente a la motocicleta, presuntamente disparó contra los policías; el comandante repelió la agresión e hirió al conductor, mientras que el otro individuo logró escapar hacia la avenida 135.

Durante la persecución, el comandante fue arrollado presuntamente de manera intencional por un automóvil Chevrolet Malibu, color negro, en el que, según las indagatorias, viajaban posibles cómplices que habrían intervenido para facilitar la huida de los agresores.

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Lo señalan como presunto autor intelectual

La Fiscalía informó que, como parte de las investigaciones, Eduardo “N” fue identificado como presunto líder de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en Playa del Carmen. Según las indagatorias, mantenía un conflicto con el hombre que perdió la vida por una deuda relacionada con la distribución de estupefacientes, motivo por el que habría sido el autor intelectual de la agresión.

Tras su detención, Eduardo “N” fue trasladado a Cancún y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, la cual determinará su situación jurídica dentro del plazo establecido por la ley.

Por estos mismos hechos, anteriormente fueron detenidas dos personas más, identificadas como José de Jesús “N” y Dina Saría “N”, quienes fueron vinculadas a proceso y permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva por dos años.