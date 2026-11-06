Deorro y 3BallMty en la Feria Xmatkuil 2026: Horario, sede y cómo conseguir boletos

Deorro y 3BallMty se presentarán este sábado 7 de noviembre en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, con un concierto para los asistentes que cuenten con boleto de acceso al espectáculo.

La presentación forma parte de las actividades de la edición 52 de la Feria Yucatán Xmatkuil, que se desarrollará del 6 al 29 de noviembre en el recinto ferial ubicado al sur de Mérida.

El espectáculo de Deorro y 3BallMty marcará una de las primeras noches de música electrónica y regional mexicano en la cartelera de esta edición, con propuestas dirigidas a distintos públicos.

♬ sonido original - Por Esto! @porestoonline 🎡🎶 ¡Yucatán está de fiesta! Arranca la Feria Xmatkuil 2026 con una cartelera llena de estrellas. ✨ Del 6 al 29 de noviembre, el recinto ferial al sur de Mérida recibirá a miles de visitantes con conciertos, gastronomía, juegos mecánicos, exposiciones ganaderas y espectáculos para toda la familia. 🎤 Carín León, Marco Antonio Solís, Christian Nodal, Ozuna, Reik, Ha-Ash, Bronco y Los Auténticos Decadentes son parte de los artistas que llegarán a sus escenarios. 📍 Centro de Espectáculos Montejo, Teatro del Pueblo y Palenque. #FeriaXmatkuil2026

¿A qué hora es el concierto de Deorro y 3BallMty en Xmatkuil 2026?

El concierto de Deorro y 3BallMty está programado para este sábado 7 de noviembre, mientras que la apertura de puertas del Centro de Espectáculos Montejo será a las 19:00 horas.

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Los asistentes podrán ingresar con anticipación para ocupar sus lugares antes del inicio del espectáculo.

¿Dónde será el concierto de Deorro y 3BallMty?

La presentación se realizará en el Centro de Espectáculos Montejo, dentro de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, localizada al sur de Mérida.

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El recinto forma parte de las instalaciones de la feria, que durante 24 días ofrecerá conciertos, juegos mecánicos, exposiciones, actividades culturales y entretenimiento familiar.

¿Cómo conseguir boletos para Deorro y 3BallMty en Xmatkuil?

El acceso al concierto estará sujeto a las condiciones de entrada establecidas para el espectáculo. Quienes cuenten con boleto podrán ingresar al Centro de Espectáculos Montejo, mientras que las personas sin entrada deberán verificar si existe disponibilidad de acceso antes del inicio de la presentación.

La posibilidad de ingresar sin boleto estará condicionada al aforo del recinto, por lo que no se garantiza el acceso a todas las personas que lleguen sin entrada.

Asimismo, durante la feria suelen organizarse dinámicas y promociones para obtener entradas a los conciertos, por lo que los visitantes pueden mantenerse atentos a los anuncios relacionados con la cartelera musical.