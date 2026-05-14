iOS 27: estas son las 3 grandes novedades que llegarán a iPhone

La próxima actualización de Apple promete convertirse en una de las más ambiciosas para el iPhone. A pocas semanas de su presentación oficial, nuevas filtraciones adelantaron que iOS 27 llegará con cambios importantes en aplicaciones clave como Cámara, Safari y Tiempo, además de nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

Uno de los apartados que más evolucionará será la aplicación de Cámara, ya que Apple prepara una interfaz mucho más personalizable para los usuarios. Según los reportes, ahora será posible colocar accesos directos a herramientas específicas directamente en la pantalla principal, algo que hasta ahora no existía dentro del sistema.

Entre las funciones que podrán añadirse como widgets aparecen opciones como profundidad de campo, estilos fotográficos y controles manuales, permitiendo organizar la experiencia de captura según las necesidades de cada usuario. Además, estos ajustes estarán separados por categorías como básicos, manuales y configuraciones avanzadas.

Otra de las novedades más llamativas es la integración de un nuevo modo relacionado con Siri y Visual Intelligence, pensado para reconocer objetos, productos o información a través de la cámara del iPhone en tiempo real. También se esperan nuevas cuadrículas, mejoras en el nivel de encuadre y cambios visuales en los botones de captura.

La actualización también alcanzará a la app del Tiempo, que tendría una nueva sección de “Condiciones”, donde los usuarios podrán consultar fácilmente datos relacionados con temperatura, lluvia o viento desde una sola interfaz más dinámica y organizada.

Por otro lado, Safari recibirá modificaciones en el diseño de sus pestañas. La intención de Apple sería facilitar el acceso rápido a favoritos, historial, marcadores y lista de lectura desde la parte superior del navegador, haciendo más intuitiva la navegación.

Las filtraciones señalan además que aplicaciones como Apple Music, Podcast y Apple TV tendrán una barra de navegación unificada, eliminando algunos botones separados y apostando por una apariencia más limpia. Incluso el teclado del sistema incorporaría nuevas animaciones y funciones para corregir acciones de forma más rápida.

Apple presentará oficialmente iOS 27 durante la WWDC 2026, programada para el próximo 8 de junio, donde también se revelarán las nuevas versiones de macOS, iPadOS y watchOS.