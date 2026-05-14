Detienen a presunto abusador de una adolescente en Cancún; otro logró escapar

Un caso de corrupción de menores y posible violación se registró en un domicilio del fraccionamiento Villas Otoch, luego de que una adolescente fuera intoxicada con bebidas alcohólicas y llevada a una vivienda donde dos jóvenes abusaron de ella. Tras un operativo, se logró la detención de un sospechoso, mientras que el otro se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencias 911 después de que la joven saliera del domicilio ubicado en la calle Los Olivos, cerca de la avenida Los Tules, en la Supermanzana 247. Al llegar a su casa, la víctima relató lo sucedido a sus familiares, quienes acudieron de inmediato al lugar donde la habían retenido. Tras alertar a los vecinos, rodearon la vivienda con la finalidad de capturar a los implicados.

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Los habitantes de la zona lograron retener a los dos jóvenes señalados de manera directa; sin embargo, durante el forcejeo, uno de ellos quien presuntamente es menor de edad, logró zafarse y escapar de la justicia corriendo entre las calles.

En tanto, el segundo sujeto, un joven mayor de edad, fue sometido y amarrado por los vecinos hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal. Los agentes, tras escuchar la versión de lo ocurrido, procedieron con su detención formal y lo trasladaron a las instalaciones de la corporación para realizarle la certificación médica correspondiente, antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Datos recabados en el lugar, los dos sujetos suministraron bebidas alcohólicas a la joven para persuadirla de entrar al domicilio, bajo el argumento de que sus padres no la verían y que, tras dormir un rato, “se le pasaría la borrachera” para volver a casa sin levantar sospechas.

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No obstante, se presume que en ese lapso la menor fue abusada sexualmente por ambos individuos. Por estos hechos, las autoridades ministeriales ya trabajan en la integración de la carpeta de investigación y será en las próximas 48 horas cuando se determine la situación jurídica del detenido.

La menor y sus padres fueron trasladados a la Fiscalía para rendir su declaración. Personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) brindó asesoría y acompañamiento a la familia como parte de los protocolos de atención a víctimas.