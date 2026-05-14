Gobierno federal anuncia obras por 12 mil millones para evitar inundaciones en CDMX, Edomex y otros estados

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, presentó un amplio programa de obras hidráulicas y de protección para prevenir inundaciones en distintas regiones del país, particularmente en zonas que históricamente han sufrido afectaciones durante la temporada de lluvias.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que el objetivo es proteger la vida y el patrimonio de la población mediante obras de drenaje, desazolve y ampliación de infraestructura hidráulica.

Morales señaló que muchas de las zonas intervenidas enfrentan problemas recurrentes desde hace décadas debido al crecimiento urbano acelerado, drenajes insuficientes y fenómenos climatológicos extremos.

CDMX y Edomex tendrán nuevas obras contra inundaciones

Uno de los proyectos prioritarios se desarrolla en la zona metropolitana del Valle de México, especialmente en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz.

Entre las acciones destacan la ampliación de la capacidad de la Laguna El Salado, que pasará de 300 mil a 400 mil metros cúbicos, así como el incremento en la capacidad de colectores como Teotongo, Pinos y Carmelo Pérez.

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También se puso en operación un cárcamo de bombeo en Xochiaca con capacidad de 16 mil litros por segundo, conectado a la Laguna Churubusco para desalojar agua de manera más rápida y eficiente.

En Chalco, Conagua informó que se concluye el colector que ayudará a resolver inundaciones históricas que afectan a la población desde los años setenta. La obra contempla una inversión cercana a mil millones de pesos.

Acapulco, Tabasco y Veracruz también tendrán obras hidráulicas

El funcionario detalló que en Acapulco se realizan trabajos de desazolve en el río La Sabana, el arroyo Colacho y otros canales pluviales, además de la construcción de bordos y futuras presas retenedoras para evitar afectaciones por lluvias y huracanes.

En Tabasco comenzaron obras de protección en municipios como Centro, Macuspana, Jonuta y Nacajuca, mientras que en Veracruz se reconstruyen bordos y se realizan trabajos de reencauzamiento y desazolve de ríos tras las fuertes afectaciones registradas en Poza Rica y Álamo.

#MañaneraDelPueblo. En los últimos dos años se han invertido 12 mil mdp en obras de protección, informa @Efrainmoralesl, titular de @conagua_mx pic.twitter.com/55PM7cgl79 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 14, 2026

Sheinbaum destaca inversión para proteger a la población

Efraín Morales informó que durante los últimos años se han destinado alrededor de 12 mil millones de pesos para obras de protección contra inundaciones en distintas entidades del país.

Además, destacó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) permitió impulsar más de 23 mil obras relacionadas con agua potable, drenaje y saneamiento en alrededor de 2 mil 300 municipios.

Por su parte, Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal trabaja para evitar afectaciones como las registradas el año pasado en el oriente de la Ciudad de México y otros estados, mediante obras que permitan dar mayor capacidad a ríos, drenajes y sistemas hidráulicos.

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