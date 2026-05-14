Protección Civil alerta por lluvias en Yucatán hoy jueves 14 de mayo: horarios y municipios afectados

El clima en Yucatán para este jueves 14 de mayo estará marcado por ambiente caluroso a muy caluroso, además de lluvias de diversa intensidad acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil.

La entrada de humedad proveniente del Golfo de México favorecerá condiciones inestables durante gran parte del día, especialmente en municipios del oriente, centro y sur del estado, donde se prevén tormentas fuertes durante la tarde.

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Temperaturas máximas en Yucatán este jueves

Las temperaturas más elevadas se sentirán en municipios del sur y sureste del estado como Yaxcabá y Tekax, donde el termómetro alcanzará entre 34 y 36 grados Celsius.

En Mérida, Umán, Motul, Izamal y municipios cercanos, el ambiente será muy caluroso, con máximas de entre 32 y 34 grados. Mientras tanto, en Tizimín, Valladolid y Chemax se esperan temperaturas de entre 31 y 33 grados Celsius.

En la costa yucateca el calor será menos intenso debido a la influencia marina, por lo que las temperaturas oscilarán entre 27 y 29 grados.

Durante el amanecer, las temperaturas mínimas se mantendrán entre 22 y 25 grados Celsius en gran parte del estado.

¿Dónde lloverá hoy en Yucatán?

Las lluvias comenzarán desde la mañana en municipios del oriente del estado como Tizimín, Buctzotz y Temax, donde se esperan precipitaciones ligeras.

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Con el avance de las horas, las lluvias incrementarán su intensidad en Mérida, Izamal y municipios del centro del estado, donde se prevén precipitaciones moderadas alrededor del mediodía.

Para la tarde y noche, el potencial de tormentas fuertes aumentará en municipios como Chemax, Valladolid, Kaua, Chankom, Chichimilá, Tixcacalcupul y Tekax, así como en localidades cercanas. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento intensas y reducción de visibilidad en carretera.

Vientos fuertes y oleaje en la costa

El viento predominará del noreste con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, además de rachas de 20 a 30 km/h. No obstante, en zonas de tormenta las rachas podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Debido a estas condiciones, se recomienda tomar precauciones ante posibles caídas de ramas, anuncios o afectaciones eléctricas ocasionadas por las lluvias y el viento.

En el litoral yucateco también se espera oleaje de entre uno y 1.5 metros de altura.

Recomendaciones ante lluvias y calor

Ante las altas temperaturas y las tormentas pronosticadas para este jueves, autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

También se pide no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y manejar con precaución en calles y carreteras mojadas, especialmente en zonas donde se registren lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.