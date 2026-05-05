Quinceañera celebra su fiesta a lo grande y termina llena de tierra: VIDEO

Una joven se volvió viral en redes sociales, por la peculiar forma que tuvo de disfrutar y celebrar su fiesta de 15 años, ya que la chica decidió dejar a un lado la perfección y el glamour para estar con todos sus invitados. En esta ocasión Joulie, quien es de Torreón, Coahuila se ha robado la atención de los usuarios.

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La situación que más llamó la atención, es que la joven decidió disfrutar de este evento de una manera muy diferente a lo que marca la tradición en nuestro país, pues sin ninguna preocupación, dejó a un lado la imagen impecable y se ensució.

Se sabe que la fiesta se llevó a cabo en un espacio de terracería, en donde tuvo música en vivo, amigos y familia. En los videos que han filtrado en las redes sociales, se muestra a la cumpleañera bailando sin ningún tipo de cuidado, disfrutando y compartiendo con sus seres queridos. Incluso, la emoción era tanta, que no dudo en dar marometas en la tierra.

Sin embargo, no solo ella terminó llena de tierra, también gran cantidad de sus invitados, pero lo más importante, es que todos la pasaron bien y disfrutaron de un momento único.

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