Niño que apoyaba a la Selección Mexicana con suéter de Navidad, va a ir a un partido en el Estadio Ciudad de México

Hace un par de días, Santiago un niño dejó a todos sorprendidos, pues aseguró que la Navidad está presente en toda época del año, más cuando eres un aficionado de la Selección Mexicana en pleno Mundial, pues un suéter navideño puede sacarte del apuro.

El un niño se hizo viral por llevar un suéter navideño para apoyar a la Selección Mexicana en el partido inaugural ante su similar de Sudáfrica, en el primer dueño de la Copa del Mundo 2026.

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Santiago va a cumplir su sueño de ir a ver a la Selección Mexicana

Tras esta situación que conmovió a todos en las redes sociales, Santi fue localizado por medio de las plataformas digitales para poder darle una playera personalizada de la Selección Mexicana, la cual fue enviada por el futbolista Santiago Giménez.

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Además, estará de invitado en el partido de la Selección Mexicana contra República Checa, el cual se va a disputar el próximo 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Fue por medio de un video que se compartió en redes sociales en donde Santiago Giménez, donde el jugador le mandó un emotivo mensaje al pequeño.

“Sanit, tocayo, cómo estás. Ya me dijeron que estabas feliz porque ya tienes tu playera, ¡pero qué crees, que tenemos algo más! Los queremos invitar al partido de México contra República Checa este 24 de junio aquí en Ciudad de México. Sólo queremos que disfrutes el partido con nosotros porque sé que nunca dejarás de apoyarnos”

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