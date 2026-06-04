Joven se hace viral al ser mordido cuando bailaba un tema de Shakira: VIDEO

Hace poco, un video de un joven causó gran controversia en redes sociales, pues fue mordido por un perrito, mientras bailaba la canción de Shakira "Dai Dai", por lo que los usuarios no dudaron en comentar el divertido momento.

En la grabación se puede observar que el joven está en el pasillo de un mercado, donde estaba bailando y deleitando a los otros locatarios con su coreografía del famoso tema de la colombiana. Además, trae un sombrero de colores, un pantalón de mezclilla y una playera alusiva al próximo Mundial.

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Los increíbles pasos muestran como el joven mueve todo su cuerpo, brazos y manos al ritmo de la canción. Sin embargo, en el fondo un perrito se le queda viendo, pero no de la mejor forma, por lo que poco a poco se le acerca para morderlo.

En el momento, el joven alcanza a quitarse de un salto, pero las personas que estaba grabando no logran evitar la risa por lo divertido del momento, mientras que el chico grita: "Me mordió marica".

El video fue compartido por el usuario @dilanforero. Quien acompañó su publicación con el siguiente mensaje: "Me mordió, nos dieron un wakamordisco. Las personas, los animales aquellos lugares hacen que cada momento y cada oportunidad sea completamente especial a Johan el perrito del video gracias por la tarde de ayer. Solo en Colombia puede suceder algo así".

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