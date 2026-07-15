Emma Coronel reaparece en BelicoFest 2026 y sorprende al subir al escenario en Los Ángeles

Emma Coronel volvió a aparecer públicamente durante la edición 2026 de BelicoFest, un festival celebrado en Los Ángeles, California, donde sorprendió a los asistentes al subir al escenario y convivir con el público. Su presencia rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde comenzaron a difundirse videos del momento.

La exreina de belleza asistió al evento como invitada de April Black Diamond, marca de ropa con la que mantiene una colaboración desde hace varios años y con la que anteriormente participó en la Semana de la Moda de Milán.

Durante su aparición, Emma Coronel tomó el micrófono para saludar a los asistentes provenientes de distintos estados de México.

"¿Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa? ¿Cómo se la están pasando? ¿Y Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango?", expresó mientras recibía la respuesta del público que asistió al festival.

Compartió escenario y publicó videos del evento

🔴 Emma Coronel, esposa de 'El Chapo' Guzmán, hizo una inesperada aparición en el escenario de un festival de música mexicana en Los Ángeles. Acompañada por su abogada, Mariel Colón, fueron invitadas al BelicoFest por una marca de moda. pic.twitter.com/PJF6m5iBMT — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 14, 2026

Además de saludar a los asistentes, Emma Coronel fue captada cantando, bailando y disfrutando de las presentaciones musicales. También estuvo acompañada por Mariel Colón, abogada y defensora legal de Joaquín Guzmán, con quien permaneció en la zona VIP del evento.

A través de sus historias de Instagram, Coronel compartió algunos momentos del festival, entre ellos fragmentos de la presentación de Gerardo Ortiz, uno de los artistas que formaron parte del cartel.

¿Qué es BelicoFest?

BelicoFest es un festival dedicado a géneros como los corridos tumbados, la música bélica, la banda, el norteño y la música sierreña. La edición 2026 se realizó en el BMO Stadium de Los Ángeles y fue organizada por la productora For The Culture, con el patrocinio de Spotify.

Desde que recuperó su libertad, Emma Coronel ha incrementado su actividad pública, participando en eventos relacionados con la moda y el entretenimiento, además de fortalecer su presencia en redes sociales, donde reúne a cientos de miles de seguidores.