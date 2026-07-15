Mujer sufre graves quemaduras tras flamazo por fuga de gas en Motul

Momentos de tensión y desesperación se vivieron la tarde de ayer en la colonia Santiago Castillo en Motul, luego que un accidente doméstico desencadenó un incendio en la parte posterior de una vivienda. El siniestro dejó como saldo una mujer con severas quemaduras y cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 35 entre 10 y 12, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una casa envuelta en llamas. Tras recibir los reportes, el centro de mando movilizó de inmediato a corporaciones de emergencia al lugar.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal encontraron a varias personas que auxiliaban a una mujer identificada como Nelsi del Carmen D.V., de 47 años de edad, quien permanecía recostada sobre una banca de madera con visibles quemaduras en ambos costados del cuerpo.

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De acuerdo con el testimonio de Lizeth Amarani D.C., de 18 años, hija de la lesionada, su madre cocinaba bajo un tinglado habilitado como cocina en la parte posterior del predio cuando, accidentalmente, tropezó con la manguera conectada al tanque de gas.

El incidente ocasionó que la línea de suministro se rompiera, liberó gas que entró en contacto con el fuego de la estufa y generó un potente flamazo. Las llamas alcanzaron de lleno a la mujer y se propagaron rápidamente por la estructura de la cocina.

Ante la emergencia, policías municipales a bordo de la unidad 05, ingresaron al área afectada para retirar el tanque de gas y evitar una posible explosión que pusiera en riesgo a los habitantes de la zona.

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Poco después arribó la unidad de Bomberos 833, así como dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En una acción coordinada, bomberos y agentes estatales lograron controlar y sofocar completamente el incendio.

El fuego consumió en su totalidad la cocina ubicada bajo el tinglado, dejando pérdidas materiales considerables. En tanto, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la mujer lesionada antes de trasladarla de urgencia en una ambulancia municipal al Hospital General de Subzona del IMSS en Motul, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.