Presidenta Sheinbaum responde a liberación de exdirector de Pemex: “No vamos a proteger a nadie”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la liberación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor 'N', no significa el cierre del proceso penal que enfrenta por violencia familiar contra su expareja.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 15 de julio, la mandataria explicó que la legislación permite aplicar medidas reparatorias en casos de violencia contra las mujeres, siempre que un juez determine su procedencia y mantenga las medidas cautelares necesarias.

Rodríguez Padilla salió de prisión después de que una jueza de Control de Morelos revocó la prisión preventiva justificada. Sin embargo, deberá continuar el procedimiento en libertad y cumplir diversas restricciones establecidas por la autoridad judicial.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la liberación del exdirector de Pemex?

Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos definir la ruta jurídica del expediente y establecer bajo qué condiciones deberá continuar el caso.

“En el caso de violencia contra las mujeres, dependiendo de lo que determine el juez, puede haber diferentes medidas reparatorias, siempre y cuando haya medidas cautelares”, señaló la presidenta.

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La decisión judicial se produjo después de que la esposa del exfuncionario presentó una carta en la que manifestó su intención de no continuar con el proceso y otorgó el perdón. No obstante, la violencia familiar se investiga de oficio, por lo que la investigación no depende únicamente de la voluntad de la denunciante.

Entre las medidas impuestas al exdirector de Pemex se encuentran la firma periódica ante las autoridades, la prohibición de salir del país, recibir atención psicológica y no acercarse a su familia.

Sheinbaum asegura que su gobierno no protegerá a funcionarios

La titular del Ejecutivo federal aseguró que la detención de V´ctor 'N' demuestra que las autoridades deben aplicar la ley sin importar la cercanía de una persona con el gobierno.

“El solo hecho de su detención demuestra que no vamos a proteger a nadie si viola la ley y menos si hay violencia o abuso contra la mujer”, declaró.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que la protección hacia las mujeres y el combate a la violencia de género son una prioridad. Sobre el caso del exdirector de @Pemex, Víctor N, indicó que, independientemente de cualquier relación o cargo, se tiene que… pic.twitter.com/3sW5wKMAAG — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 15, 2026

El exfuncionario fue detenido el 7 de julio y posteriormente vinculado a proceso por violencia familiar. La acusación se relaciona con una agresión ocurrida en marzo de 2026 en un domicilio de Morelos, la cual fue difundida mediante un video en redes sociales.

El caso continuará bajo responsabilidad de las autoridades ministeriales y judiciales de Morelos, que deberán vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y resolver si procede alguna salida alterna sin dejar sin protección a las víctimas.

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