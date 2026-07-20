PEMEX realizará Simulacro Mayor por Incendio en la Terminal de Lerma en Campeche este 21 de julio

La Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Campeche de Petróleos Mexicanos (PEMEX) realizará este martes 21 de julio, a las 10:00 horas, un Simulacro Mayor por Incendio en sus instalaciones ubicadas en el kilómetro 8.5 de la carretera Campeche-Lerma, como parte de las acciones para fortalecer la respuesta ante posibles emergencias.

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La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche (Seprocicam) informó que durante el desarrollo del ejercicio la población podrá observar el desplazamiento de personal especializado, vehículos de emergencia y equipos de atención, por lo que pidió mantener la calma, ya que no se trata de una emergencia real.

Las autoridades precisaron que las actividades forman parte de un ejercicio preventivo diseñado para evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre las instituciones involucradas en la atención de incidentes de gran magnitud.

Asimismo, destacaron que las operaciones de PEMEX continuarán con normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad, mientras se desarrolla el simulacro.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a permitir el desarrollo de las maniobras y evitar generar rumores o difundir información falsa durante el ejercicio, recordando que este tipo de simulacros contribuyen a fortalecer la preparación de las autoridades y mejorar los protocolos de actuación ante una contingencia real.

El simulacro se llevará a cabo en la Terminal de Almacenamiento y Despacho Campeche, ubicada en Lerma, donde se prevé la participación de cuerpos de emergencia y personal operativo de la empresa productiva del Estado.

JGH