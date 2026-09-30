Quién era Gabino Palomares; la Presidenta Sheinbaum lamenta su muerte

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó este miércoles 30 de septiembre la muerte del cantautor mexicano Gabino Palomares, quien falleció a los 76 años y dejó una trayectoria de más de cinco décadas vinculada con la música y las causas sociales.

A través de sus redes sociales, la mandataria recordó a Palomares como una persona congruente con sus convicciones y destacó el impacto que tuvieron su voz y sus composiciones en distintas generaciones.

Sheinbaum también expresó sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas al músico.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la muerte de Gabino Palomares?

La presidenta señaló que recibió “con profunda tristeza” la noticia del fallecimiento y destacó el compromiso que el artista mantuvo a lo largo de su vida con distintas causas sociales.

“Su voz, su música y su compromiso con las causas más justas dejan una huella profunda en muchas generaciones”, escribió Sheinbaum en su mensaje.

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La mandataria afirmó que, además de su faceta artística, Palomares será recordado por mantener sus principios a lo largo de su trayectoria pública.

¿Quién fue Gabino Palomares?

Gabino Palomares Gómez nació el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, Guanajuato, y se convirtió en uno de los principales representantes del movimiento de la Nueva Canción en México y América Latina.

También formó parte de la generación que impulsó el llamado canto nuevo mexicano, junto con figuras como Amparo Ochoa, Óscar Chávez y Los Folkloristas.

Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares, un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida.

Su voz, su música y su compromiso con las causas mas justas, dejan una huella profunda en muchas generaciones. Más… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2026

Entre sus obras más conocidas se encuentra “La maldición de Malinche”, composición de 1978 que alcanzó difusión en México y otros países latinoamericanos. A lo largo de su carrera abordó en sus canciones asuntos sociales, políticos y de derechos humanos.

Palomares compartió escenarios con artistas como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, León Gieco, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat y Pete Seeger. Además, participó durante décadas en actividades y conciertos vinculados con movimientos sociales, organizaciones de migrantes y causas políticas en México y América Latina.

Su fallecimiento provocó mensajes de reconocimiento desde distintos ámbitos de la cultura y la vida pública del país.

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