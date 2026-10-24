Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP: reportan millones de intentos de ciberataques

Gobiernos y empresas de distintos países realizaron actualizaciones urgentes en sus sistemas informáticos tras el descubrimiento de dos vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje de programación utilizado por una gran proporción de los sitios web a nivel mundial.

Las fallas podrían permitir que ciberdelincuentes accedan a servidores de manera remota, comprometan información confidencial y alteren el funcionamiento de plataformas digitales, según las advertencias de especialistas en ciberseguridad.

Ante esta situación, los desarrolladores de PHP publicaron el parche de seguridad 8.5.12, mientras que organismos internacionales recomendaron aplicar las actualizaciones disponibles o desconectar temporalmente los sitios vulnerables.

La empresa de infraestructura digital Cloudflare reportó millones de intentos de explotación de las fallas después de que se anunciara públicamente su existencia.

Millones de intentos de ataques informáticos tras alerta de seguridad

Matthew Prince, director ejecutivo de Cloudflare, informó que su compañía detectó miles de intentos de aprovechar las vulnerabilidades incluso antes de que se difundiera la advertencia oficial.

De acuerdo con el directivo, los registros aumentaron a decenas de miles durante los primeros 45 minutos posteriores al anuncio y alcanzaron cientos de miles en aproximadamente dos horas.

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Posteriormente, los intentos de explotación se contabilizaron por millones.

La división de ciberseguridad del FBI advirtió que las vulnerabilidades podrían facilitar la ejecución remota de código, con el riesgo de que personas no autorizadas obtengan acceso a información y sistemas informáticos.

Por ello, recomendó que los administradores de sitios web consideren suspender temporalmente sus servicios cuando no sea posible instalar de inmediato los parches de seguridad.

¿Qué países resultaron afectados por las fallas en PHP?

En Reino Unido, la oficina del primer ministro informó que algunos servicios gubernamentales permanecerían temporalmente desconectados mientras se completaban las revisiones de seguridad.

Las autoridades precisaron que no se habían registrado afectaciones de gran magnitud en servicios públicos esenciales.

En Finlandia, el gobierno reportó que su sitio web recuperó el funcionamiento, aunque parte de su contenido continuaba en proceso de restauración.

Por su parte, la prefectura de Osaka, en Japón, notificó problemas con su servicio de traducción automática.

El Gobierno japonés también pidió a los administradores de plataformas digitales verificar si utilizan PHP e instalar las actualizaciones correspondientes.

Inteligencia artificial ayudó a descubrir las vulnerabilidades

La identificación de las fallas contó con herramientas de inteligencia artificial utilizadas por especialistas en ciberseguridad.

OpenAI informó que participó en la coordinación de investigadores, desarrolladores y proveedores tecnológicos para facilitar la corrección de los problemas. La empresa Wiz también identificó de manera independiente ambas vulnerabilidades.

James Sullivan, director de Ciberseguridad y Tecnología del Royal United Services Institute, explicó que la inteligencia artificial puede ayudar a detectar problemas informáticos, aunque también podría ser utilizada por atacantes para encontrar nuevas vulnerabilidades.

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¿Qué deben hacer las empresas ante las fallas de seguridad en PHP?

Los administradores de sitios web deben comprobar qué versión de PHP utilizan y aplicar las correcciones correspondientes.

El equipo de desarrollo de PHP publicó actualizaciones para las versiones 8.5, 8.4, 8.3 y 8.2, mientras que el equipo de respuesta a emergencias informáticas de la Unión Europea recomendó actualizar los sistemas afectados de inmediato.

El 23 de octubre también se dio a conocer una vulnerabilidad adicional relacionada con la función de seguimiento de carga de archivos en sesiones de PHP, por lo que las organizaciones deben mantenerse atentas a nuevas correcciones.

Para los usuarios comunes, no es necesario instalar directamente un parche en sus dispositivos, ya que el problema se encuentra principalmente en los servidores de los sitios web. Sin embargo, podrían presentarse interrupciones temporales de servicios digitales mientras las empresas y gobiernos completan las actualizaciones.

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