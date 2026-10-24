Protestas en Francia dejan disturbios en París y otras ciudades; hasta 800 mil personas salen a las calles

Las protestas contra el aumento del costo de vida y las condiciones estudiantiles en Francia registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías este sábado 24 de octubre de 2026, después de una jornada que transcurrió mayoritariamente de manera pacífica en distintas ciudades del país.

De acuerdo con los organizadores, las movilizaciones reunieron a cerca de 800 mil personas, mientras que las autoridades francesas calcularon una participación de 410 mil asistentes.

Los disturbios comenzaron principalmente al término de las concentraciones en ciudades como París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse y Estrasburgo, donde las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar a grupos de manifestantes.

¿Qué pasó durante las protestas en Francia este 24 de octubre?

Las movilizaciones fueron convocadas para expresar el descontento por el encarecimiento de la vida, las condiciones educativas y laborales, así como los recortes en servicios públicos.

Aunque durante las primeras horas predominó la calma, los enfrentamientos comenzaron cuando algunas concentraciones llegaban a su fin.

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En distintos puntos del país, la Policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, había destacado inicialmente el desarrollo pacífico de las movilizaciones, aunque advirtió sobre la posibilidad de incidentes.

Posteriormente, se registraron enfrentamientos en varias ciudades, entre ellas Nantes, Lille, Grenoble, Niza y Clermont-Ferrand.

Charge de la police alors que des manifestants tentent de dresser une barricade Porte de Vincennes à Paris. #24octobre #Paris #France https://t.co/pOEp6EbqjW — Luc Auffret (@LucAuffret) October 24, 2026

París reúne hasta 250 mil manifestantes; reportan enfrentamientos con policías

En la capital francesa, la Prefectura de Policía contabilizó 110 mil participantes, mientras que los organizadores estimaron una asistencia de 250 mil personas.

Al concluir la marcha cerca de la puerta de Vincennes, en el sureste de París, se produjeron enfrentamientos entre algunos manifestantes y agentes de seguridad.

La Policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a grupos que arrojaron objetos contra los uniformados. Las autoridades también reportaron detenciones durante la jornada.

🚨🇫🇷 BREAKING: VIOLENCE ERUPTS IN LILLE, FRANCE! A French riot police officer has been injured after being struck by a stone thrown by rioters in Lille, as tensions escalate amid ongoing unrest. Fresh concerns are emerging over the safety of law enforcement as demonstrations turn confrontational. #France #Lille #BreakingNews #24Octobre #Paris #France https://t.co/0hCfan09tk — Tapas Ranjan Nath (@nathtapas) October 24, 2026

Disturbios en Lyon, Burdeos, Toulouse y otras ciudades

En Lyon, grupos de manifestantes intentaron recorrer calles pese a las restricciones impuestas por las autoridades, lo que provocó intervenciones policiales.

En Burdeos, agentes utilizaron gases lacrimógenos en la plaza de la Bolsa para dispersar a participantes que se negaban a abandonar el lugar.

También hubo incidentes en Nantes y Grenoble, donde se registraron enfrentamientos y daños en escaparates comerciales.

En Toulouse, un manifestante sufrió una lesión grave en una mano durante la dispersión de la concentración, según los reportes proporcionados.

Protests in France are NOT Slowing Down Clashes between police and protesters are intense. https://t.co/rg6Jn5tR6I — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 24, 2026

Francia despliega 70 mil policías para evitar nuevos saqueos

Las autoridades francesas desplegaron hasta 70 mil elementos de seguridad para prevenir nuevos episodios de violencia, después de los disturbios registrados el sábado 17 de octubre.

A diferencia de la jornada anterior, cuando se reportaron saqueos y daños en aproximadamente 3 mil establecimientos comerciales, las manifestaciones de este 24 de octubre no registraron asaltos generalizados de la misma magnitud.

Las protestas mantienen entre sus principales demandas mejoras en las condiciones educativas, mayores recursos para los servicios públicos y medidas frente al incremento del costo de vida.

Mientras tanto, las autoridades francesas continúan con la evaluación de los incidentes y el balance de las movilizaciones celebradas en distintas regiones del país.

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