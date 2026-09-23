Delcy Rodríguez califica de “histórica” reunión con Trump en Nueva York y plantea nueva etapa bilateral

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como “histórica” la reunión que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El encuentro se realizó el martes 22 de septiembre en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Rodríguez difundió posteriormente una fotografía junto al mandatario estadounidense y aseguró que ambos abordaron el fortalecimiento de la relación bilateral.

La reunión había sido anunciada días antes por la Casa Blanca como un encuentro informal, más que como una cita bilateral formal entre ambos gobiernos.

¿Qué hablaron Trump y Delcy Rodríguez?

Rodríguez señaló que la conversación estuvo centrada en el avance de una agenda de cooperación entre Caracas y Washington.

Entre los temas mencionados por la mandataria venezolana estuvieron la energía, minería y seguridad, además de la posibilidad de encauzar la nueva etapa de la relación bilateral mediante el diálogo.

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“Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”, afirmó Rodríguez en su mensaje posterior al encuentro.

También agradeció a Trump el respaldo de Estados Unidos durante la emergencia provocada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

Rodríguez destaca regreso de Venezuela a espacios multilaterales

La presidenta interina también agradeció el apoyo estadounidense al proceso de reinserción de Venezuela en distintos espacios multilaterales.

Su participación en la Asamblea General marcó el regreso de un jefe del Ejecutivo venezolano a este encuentro internacional después de varios años de ausencia. Rodríguez había confirmado días antes que viajaría a Nueva York y que sostendría un encuentro con Trump durante su visita.

La reunión se produce además después de otros acercamientos recientes entre ambos gobiernos, entre ellos el acuerdo petrolero anunciado a finales de agosto.

Encuentro se realizó sin acceso de la prensa

La conversación entre Trump y Rodríguez ocurrió a puerta cerrada y sin acceso de periodistas.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

El encuentro contrastó con otras reuniones públicas sostenidas por Trump durante su agenda en Nueva York, aunque la Casa Blanca ya había adelantado que se trataría de una conversación informal.

La cita representa uno de los contactos de mayor nivel entre Washington y Caracas en los últimos años y se da en medio de una etapa de reajuste en la relación bilateral.

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