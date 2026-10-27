Marine Le Pen advierte sobre la “mexicanización” de Francia por los cárteles y promete tratarlos como terroristas

La líder de extrema derecha francesa, Marine Le Pen, advirtió que no permitirá que Francia experimente una situación de inseguridad que comparó con la presencia de cárteles del narcotráfico en México, durante su primer gran mitin rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

Ante más de 8 mil simpatizantes reunidos el domingo 25 de octubre de 2026 en Orleans, la dirigente del partido Agrupación Nacional (RN) presentó sus propuestas en materia de seguridad, migración y soberanía.

Durante su discurso, Le Pen utilizó el término “mexicanización” para referirse al avance de las organizaciones criminales y prometió adoptar medidas más severas contra el narcotráfico en territorio francés.

Marine Le Pen advierte sobre la “mexicanización” de Francia

La aspirante presidencial aseguró que, en caso de llegar al poder, su gobierno buscará impedir que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas amplíen sus operaciones en Francia.

"No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles", afirmó durante su intervención.

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Le Pen también prometió combatir a estas organizaciones mediante una estrategia que contemple su clasificación como grupos terroristas.

La dirigente vinculó sus propuestas con la necesidad de reforzar las capacidades del Estado para enfrentar la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Le Pen promete reforzar fronteras y endurecer medidas migratorias

Durante el encuentro político, celebrado en Orleans, Le Pen presentó otras propuestas relacionadas con el control migratorio y la aplicación de la ley.

Entre sus planteamientos destacó el fortalecimiento de las fronteras francesas, la expulsión de extranjeros que cometan delitos y el endurecimiento de las sanciones contra quienes agredan a agentes de seguridad.

Asimismo, planteó recuperar lo que denominó la prioridad nacional, una propuesta de su partido que busca otorgar preferencia a ciudadanos franceses en determinados ámbitos.

La dirigente también defendió el uso de referéndums para promover reformas y sostuvo que su objetivo es recuperar la capacidad de decisión del Estado francés.

Cárteles latinoamericanos tendrían presencia en países europeos

Las declaraciones de Marine Le Pen ocurren en medio de informes sobre la expansión de redes internacionales dedicadas al narcotráfico en Europa.

Una investigación periodística citada en el material difundido señala que organizaciones criminales originarias de América Latina mantienen vínculos con estructuras delictivas que operan en distintos países europeos.

Entre los grupos mencionados figuran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya presencia ha sido señalada en países como España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia.

Sin embargo, estos reportes no significan que los cárteles mexicanos controlen esos territorios ni que las condiciones de seguridad sean equivalentes a las de México.

France's Marine Le Pen: We will not let France slide into Mexicanization with cartels. We will eradicate these criminal organizations without weakness by treating them as terrorists. https://t.co/jKacMfyysm — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

Marine Le Pen inicia campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2027

El mitin del 25 de octubre marcó el inicio de las actividades de campaña de Le Pen para las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Durante el encuentro, la dirigente prometió impulsar un programa de recuperación económica, seguridad y fortalecimiento de la soberanía nacional.

"Queremos que Francia recupere su potencia, pero no una potencia de dominación, una potencia de protección", expresó.

El evento reunió a miles de militantes de Agrupación Nacional y se realizó después del congreso partidista celebrado durante el fin de semana en Orleans.

Las declaraciones de Le Pen forman parte de su discurso de campaña y no representan un cambio oficial en la política de seguridad francesa.

IO