La comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ante el Congreso de la Ciudad de México terminó este viernes 20 de noviembre en medio de enfrentamientos, acusaciones de agresiones y señalamientos entre legisladoras y representantes políticos.

La funcionaria acudió al Palacio de Donceles para participar en la revisión del presupuesto correspondiente a 2027, pero su llegada coincidió con una confrontación entre personas que acudieron a respaldarla y agrupaciones trans que se manifestaron en las inmediaciones del recinto.

La situación se complicó con la llegada de personas encapuchadas, quienes presuntamente empujaron a los asistentes y arrojaron objetos. Ante el ambiente de tensión, personal de seguridad del Congreso intervino para evitar que los enfrentamientos escalaran.

La reunión, programada para las 11:00 horas, comenzó con aproximadamente 90 minutos de retraso.

Rojo de la Vega acusa agresiones y señala a Diana Sánchez Barrios

Durante su intervención ante los legisladores, la alcaldesa aseguró que al menos 10 vecinos de Cuauhtémoc resultaron lesionados durante los enfrentamientos registrados afuera del Congreso. También denunció que trabajadores de su administración fueron agredidos.

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Rojo de la Vega cuestionó que no existieran condiciones de seguridad para desarrollar su comparecencia y sostuvo que las diferencias políticas no justifican las agresiones contra funcionarios y ciudadanos.

Asimismo, informó que se comunicó con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para solicitar su intervención ante los hechos.

La alcaldesa responsabilizó políticamente a personas que, según su versión, acudieron acompañando a la diputada Diana Sánchez Barrios. También expresó su inconformidad por las amenazas que aseguró haber recibido.

Después de emitir su posicionamiento, Rojo de la Vega se levantó de su lugar y abandonó el salón legislativo. A su salida, cuestionó las condiciones de seguridad dentro del Congreso capitalino.

Diana Sánchez Barrios denuncia golpes y anuncia acciones legales

Por su parte, la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, también denunció haber sido agredida física y verbalmente cuando intentaba ingresar al recinto legislativo.

La legisladora afirmó que fue rodeada por personas que la insultaron con expresiones transfóbicas y acusó a integrantes de los grupos que respaldaban a la alcaldesa de impedirle el acceso al Congreso.

Sánchez Barrios señaló directamente a las diputadas Tania Larios, del PRI, y Frida Guillén, del PAN, y anunció que emprendería acciones jurídicas para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes participaron en las agresiones.

A través de sus redes sociales, sostuvo que los hechos no quedarían impunes y adelantó que daría a conocer videos para documentar los acontecimientos. También hizo un llamado a evitar nuevas confrontaciones.

¿Le quiso pegar la diputada Diana Sanchez Barrios (Morena) a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega? Opinen. @AlessandraRdlv @AlcCuauhtemocMx @Congreso_CdMex @diputadospan @PartidoMorenaMx @TaniaLariosMX https://t.co/V2KXnNcwq8 — Alex Lelo de Larrea (@Alejandro_Lelo) November 20, 2026

Tania Larios acusa a Diana Sánchez Barrios de agredirla

La confrontación también derivó en señalamientos entre las legisladoras. Tania Larios, diputada del PRI, acusó a Diana Sánchez Barrios de haberla agredido durante los incidentes registrados en el Congreso capitalino.

Mediante una publicación en redes sociales, Larios rechazó que su compañera de Morena se presentara como víctima y exigió que se investigaran los hechos para establecer responsabilidades.

La legisladora priista aseguró que no permitiría intimidaciones y advirtió que buscaría consecuencias por lo ocurrido.

De esta manera, la comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega, convocada para revisar las necesidades presupuestales de la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a 2027, quedó marcada por acusaciones cruzadas y denuncias de violencia entre representantes políticos y grupos de asistentes.

IO