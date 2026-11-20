El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el próximo miércoles 25 de noviembre sostendrá una reunión con integrantes de su bancada para discutir la ruta que seguirá el proceso de renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador explicó que será la mayoría de los diputados de Morena la que determine si existen condiciones para avanzar con la emisión de la convocatoria, luego de que las negociaciones con los partidos de oposición no lograron concretar un acuerdo.

La discusión ocurre en medio de la controversia por el procedimiento para designar a la próxima presidenta del organismo electoral, cuyo proceso permanece pendiente de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Morena definirá la ruta para renovar la presidencia del INE

Monreal señaló que la decisión de avanzar con la convocatoria corresponde a los integrantes de su grupo parlamentario, por lo que será durante el encuentro de la próxima semana cuando se analicen las distintas alternativas.

El coordinador morenista ha manifestado anteriormente su intención de alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para que la renovación de la titularidad del INE cuente con respaldo legislativo.

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Sin embargo, la posibilidad de recurrir a la mayoría parlamentaria también permanece sobre la mesa, aunque cualquier determinación deberá ajustarse a las disposiciones legales y constitucionales.

PAN lleva al Tribunal Electoral el proceso de renovación del INE

Uno de los factores que mantiene detenido el procedimiento es la impugnación promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) ante el TEPJF, mediante la cual reclama la falta de una convocatoria para iniciar la renovación de la presidencia del organismo electoral.

La disputa legislativa surgió después de que las bancadas no consiguieron ponerse de acuerdo sobre las condiciones y reglas para desarrollar el procedimiento de selección.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. https://t.co/gxKgh6orPn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 20, 2026

Ante este escenario, Monreal ha señalado que la Cámara de Diputados deberá atender la determinación que emita la autoridad electoral.

Por ahora, la reunión del 25 de noviembre representa el siguiente momento de discusión interna para Morena, aunque no implica que ese día se publique o apruebe la convocatoria para renovar la presidencia del INE.

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