El presente año ha sido el más crítico para la industria gastronómica de Quintana Roo, afirmó Karla Medel González, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

La disminución en la afluencia turística ocasionó el cierre definitivo de 10 restaurantes y la suspensión temporal de operaciones en otros 20 establecimientos de la entidad.

Ante la baja de visitantes, los empresarios del ramo han enfrentado serias dificultades para alcanzar su punto de equilibrio financiero, situación que llevó a varios de ellos a suspender actividades al resultarles insostenible mantener sus negocios abiertos.

No obstante, Medel González confió en que la temporada vacacional de diciembre represente un alivio económico.

Destacó que varios de los establecimientos que cerraron temporalmente comenzaron a reabrir en noviembre, luego de un ligero repunte turístico registrado a finales de octubre.

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Demanda de apoyos fiscales

Para consolidar la recuperación y proteger los empleos, urgió a los tres órdenes de Gobierno a reforzar la promoción turística e implementar incentivos fiscales. Detalló que, hasta ahora, únicamente el Ayuntamiento de Tulum ha atendido la solicitud del gremio mediante un descuento del 50 por ciento en el pago de licencias.

A esta situación se suma la preocupación por los elevados costos operativos que enfrentarán en el 2027 debido a las reformas laborales y al incremento de la carga tributaria. Se trata de un escenario de incertidumbre económica que también comparten otros comercios y el sector hotelero.

Afectados urgen reforzar la promoción turística e implementar incentivos fiscales. / POR ESTO!

Rezago de una década

Puntualizó que las dificultades del sector no son exclusivas del presente año, pues la industria arrastra un déficit acumulado de 10 años. Por ello, subrayó la urgencia de reestructurar aspectos clave, como el costo de las rentas, las tarifas de las licencias y las estrategias de gestión ante las autoridades.

Exhortó al Gobierno Federal a asignar un presupuesto etiquetado específicamente para promover a todo Quintana Roo, al argumentar que la desaceleración impacta a la entidad en su conjunto y requiere una estrategia de rescate con cobertura estatal.