Senado aprueba reforma para combatir el turismo de explotación sexual infantil.

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Turismo orientadas a erradicar el abuso y la explotación sexual infantil en la industria turística del país La medida introduce obligatoriedad para que los prestadores de servicios verifiquen el vínculo legal de personas adultas que viajen acompañadas de menores.

La modificación legal, centrada en adiciones al artículo 58 de la citada ley, estipula que los turistas que se desplacen con niñas, niños o adolescentes deberán acreditar ante el personal del establecimiento el parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia mediante documentación oficial.

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En caso de que el adulto no logre comprobar la relación o la mayoría de edad requerida, los establecimientos estarán legalmente obligados a denegar el servicio y reportar el caso de manera inmediata a las autoridades investigadoras competentes ante la sospecha de la comisión de un delito.

El alcance de los protocolos preventivos abarca a la totalidad de la cadena turística nacional: hoteles y plataformas digitales de hospedaje, transporte terrestre, aéreo y marítimo, establecimientos de alimentos y bebidas, centros nocturnos, spas y complejos de entretenimiento.

📌 Con la finalidad de proteger a niñas, niños y adolescentes, el Senado aprobó modificar la Ley General de Turismo para establecer acciones preventivas que ayuden a detectar la explotación sexual infantil y la trata de personas en los servicios turísticos. Conoce más de esta reforma. 👇 — Senado de México (@senadomexicano) October 8, 2026

La iniciativa busca cerrar los vacíos normativos en el sector comercial turístico previo a eventos de gran escala internacional. Durante el debate en el Pleno, legisladores enfatizaron la urgencia de estas medidas preventivas, señalando cifras oficiales que estiman que cerca de 21 mil menores son víctimas de explotación sexual al año.

Tras recibir la aprobación final de la Cámara Alta, el dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para su posterior promulgación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.

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