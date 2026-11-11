Irán amenaza con atacar bases militares de Estados Unidos en Europa si Washington lanza nueva ofensiva

El Gobierno de Irán amenazó con atacar bases militares de Estados Unidos ubicadas en Europa y otras regiones del mundo si Washington utiliza esas instalaciones para lanzar nuevas ofensivas contra territorio iraní, en medio del conflicto armado que comenzó en febrero de 2026.

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, lanzó la advertencia este miércoles 11 de noviembre durante una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen, en la que aseguró que la respuesta militar de Teherán podría extenderse más allá de Medio Oriente.

¿Por qué Irán amenaza con atacar bases de Estados Unidos en Europa?

Rezaei advirtió que cualquier instalación militar estadounidense utilizada para bombardear Irán podría convertirse en objetivo de represalias, independientemente del país donde se encuentre.

El funcionario señaló que las fuerzas iraníes podrían atacar bases estadounidenses en territorio europeo, así como instalaciones ubicadas en islas que Washington considera fuera del alcance de los misiles iraníes.

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La advertencia ocurre después del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán que provocaron la muerte del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Tras la ofensiva, Teherán respondió con ataques mediante misiles y drones contra objetivos en distintos países de Medio Oriente. Organizaciones armadas respaldadas por Irán en Líbano, Yemen e Irak también participaron en el conflicto.

¿Qué exige Irán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos?

En medio de las tensiones, Qatar y Pakistán han impulsado gestiones diplomáticas para buscar una salida al conflicto entre Washington y Teherán.

Sin embargo, Irán mantiene como exigencias el levantamiento de sanciones económicas y el desbloqueo de activos financieros, entre otras condiciones, para permitir la reapertura del estrecho de Ormuz.

If the US launches another war against Iran, every military base involved in the aggression—from West Asia to Europe—will be a legitimate target for Iran’s lethal strikes. NO SAFE DISTANCE. NO SAFE HAVEN. NO IMMUNITY. — محسن رضایی (@ir_rezaee) November 11, 2026

Esta vía marítima, considerada estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas, permanece bloqueada por las fuerzas iraníes desde el inicio de la guerra.

Rezaei sostuvo que las autoridades estadounidenses deberán responder a las condiciones planteadas por Teherán para avanzar hacia un acuerdo.

Hasta el momento, las declaraciones del funcionario constituyen una advertencia condicionada a nuevos ataques estadounidenses, sin que se haya anunciado una ofensiva iraní contra instalaciones militares en Europa.

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