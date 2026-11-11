Buen Fin 2026: consejos para yucatecos sobre como evitar fraudes y proteger el dinero

Ante la llegada del Buen Fin 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, los consumidores de Yucatán deben tomar precauciones para evitar fraudes, compras engañosas y el robo de información bancaria, especialmente al aprovechar descuentos y promociones por internet.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomiendan verificar la autenticidad de los comercios, proteger los datos personales y revisar las condiciones de las ofertas antes de realizar cualquier pago.

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¿Cómo evitar fraudes durante el Buen Fin 2026?

Uno de los principales riesgos durante esta temporada de descuentos son las páginas falsas que imitan a tiendas reconocidas, así como mensajes que prometen promociones extraordinarias para obtener información personal o financiera.

Por ello, las autoridades recomiendan ingresar directamente a los sitios oficiales de los establecimientos y evitar enlaces sospechosos recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.

También es importante comprobar que la dirección electrónica sea correcta, cuente con el protocolo HTTPS y corresponda al comercio que se pretende visitar.

Aunque el candado de seguridad ayuda a identificar una conexión protegida, no garantiza por sí solo que una página sea legítima.

Recomendaciones para comprar seguro en el Buen Fin

Para reducir el riesgo de estafas durante el Buen Fin 2026, los yucatecos pueden seguir estas medidas:

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Verificar las ofertas: comparar precios en diferentes establecimientos y revisar si los descuentos son reales antes de comprar.

Evitar transferencias sospechosas: utilizar métodos de pago seguros y desconfiar de vendedores que soliciten depósitos a cuentas personales para concretar promociones.

Proteger los datos bancarios: nunca compartir contraseñas, NIP, códigos de verificación o información confidencial mediante llamadas o mensajes.

Evitar redes públicas: no realizar pagos ni ingresar información bancaria cuando se utiliza una conexión Wi-Fi abierta.

Activar alertas bancarias: recibir notificaciones de movimientos permite detectar rápidamente cargos no reconocidos.

Guardar comprobantes: conservar tickets, facturas, capturas de pantalla, correos de confirmación y números de seguimiento.

Revisar las condiciones: consultar garantías, políticas de devolución, tiempos de entrega y términos de las promociones antes de pagar.

Estas medidas forman parte de las recomendaciones emitidas por la SSPC y la Condusef para prevenir fraudes y proteger las finanzas personales.

¿Qué hacer si eres víctima de fraude durante el Buen Fin?

En caso de detectar un cargo no reconocido, una compra sospechosa o el posible robo de información bancaria, se recomienda contactar inmediatamente al banco para reportar la operación, bloquear la tarjeta y solicitar una aclaración.

Si se proporcionaron contraseñas o datos personales, es necesario cambiarlos y revisar los accesos a las cuentas.

Asimismo, los consumidores pueden presentar una queja ante la Profeco cuando un establecimiento incumpla con los precios, promociones o condiciones anunciadas.