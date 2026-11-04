Trump culpa a Greg Abbott y a la guerra en Irán por derrota republicana en elecciones de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó al gobernador de Texas, Greg Abbott, y reconoció que la guerra en Irán influyó en las derrotas del Partido Republicano durante las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026.

Tras conocerse los resultados, el mandatario estadounidense publicó varios mensajes en su plataforma Truth Social, donde cuestionó el desempeño político de Abbott, quien perdió su intento de conseguir un cuarto mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa.

Trump también admitió, durante una entrevista con Fox News, que el conflicto militar con Irán pudo influir en el voto de los estadounidenses, aunque defendió las decisiones de su administración.

¿Por qué Donald Trump culpó a Greg Abbott de la derrota en Texas?

Después de confirmarse la victoria de Gina Hinojosa, el presidente estadounidense acusó a Abbott de haberse convertido en un “republicano solo de nombre”, expresión que suele utilizar para criticar a integrantes de su partido con quienes mantiene diferencias.

De acuerdo con Trump, el gobernador modificó su estrategia política durante los últimos seis meses, una decisión que, desde su perspectiva, contribuyó a su derrota electoral.

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Los resultados también dieron la victoria al demócrata James Talarico en la contienda por un escaño del Senado federal, donde derrotó al republicano Ken Paxton.

Las derrotas representaron un cambio político en Texas, estado donde los republicanos habían mantenido el control de la gubernatura durante más de tres décadas.

¿Qué dijo Trump sobre la guerra en Irán y las elecciones intermedias?

Durante su entrevista con Fox News, Trump reconoció que la guerra en Irán fue uno de los factores que influyeron en los resultados electorales.

“Creo que en parte se debió a Irán”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que los ciudadanos también comprendieron la importancia de las acciones militares emprendidas por su gobierno.

El presidente reconoció además que los demócratas realizaron una campaña intensa y obtuvieron resultados favorables en diferentes contiendas.

If Greg Abbott, the Governor of Texas, hadn’t become a RINO in the last six months of his Political Life, he wouldn’t have lost. He went back to his original formula, and it wasn’t pretty! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 3 2026, 11:35 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‍‍‍​​​‌​​‌​‍‌​‌​​‌‌‍‍‌​‌‍‍‍‍​‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 4, 2026

Ante el nuevo escenario político, Trump adelantó que recurrirá a su facultad de veto frente a iniciativas legislativas con las que no esté de acuerdo.

Las elecciones intermedias dejaron importantes pérdidas para el Partido Republicano, mientras los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

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