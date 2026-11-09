Papa León XIV reúne a 2.5 millones de personas en Argentina; celebra la misa más multitudinaria de su pontificado

El Papa León XIV congregó a aproximadamente 2.5 millones de personas este lunes 9 de noviembre de 2026 en Buenos Aires, Argentina, durante la misa con mayor asistencia registrada desde el inicio de su pontificado, según estimaciones difundidas por el Vaticano.

La celebración religiosa se realizó frente al Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, como parte de la gira apostólica de 12 días que el pontífice realiza por Sudamérica.

Miles de fieles llegaron desde la madrugada para encontrar un lugar cercano al altar, mientras otros se concentraron sobre la avenida del Libertador para observar el paso del papa en el papamóvil.

¿Qué dijo el papa León XIV durante su misa en Argentina?

Durante su homilía, León XIV defendió el papel de la familia cristiana como un espacio de apoyo ante las dificultades sociales y económicas que enfrentan las personas.

El pontífice de 71 años afirmó que la familia representa “un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

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Asimismo, pidió a madres y padres transmitir la fe a sus hijos mediante acciones cotidianas, como la oración, el perdón y el diálogo.

León XIV celebra su primera misa multitudinaria en Buenos Aires

Los asistentes recibieron al líder de la Iglesia católica con banderas de Argentina y del Vaticano, además de cánticos durante su recorrido.

La concentración formó un corredor de más de dos kilómetros sobre la avenida del Libertador.

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De acuerdo con el Vaticano, la asistencia estimada de 2.5 millones de personas convirtió la ceremonia en la más concurrida del actual pontificado.

La misa fue el primero de tres encuentros masivos previstos durante la visita del papa a Argentina, antes de continuar su recorrido pastoral por Sudamérica.

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