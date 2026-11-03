Papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México, adelanta funcionaria del Vaticano; aún no hay fecha

El Papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, aseguró este martes 3 de noviembre María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, aunque la Santa Sede todavía no ha confirmado oficialmente el viaje ni ha anunciado una fecha.

Durante la presentación de la próxima gira del pontífice por Sudamérica, la funcionaria mexicana afirmó que el líder de la Iglesia católica tiene contemplado acudir al santuario guadalupano.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró Alvarado, quien explicó que será hasta el momento correspondiente cuando se anuncien los detalles de la visita.

¿Cuándo vendrá el papa León XIV a México?

Hasta el momento, el Vaticano no ha dado a conocer una fecha para una posible visita del Papa León XIV a México, aunque no se descarta que pueda realizarse durante 2027.

Anteriormente, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, señaló que el pontífice contempla viajar a Estados Unidos y que podría aprovechar ese recorrido para visitar la Basílica de Guadalupe.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ya extendió una invitación oficial al líder católico para visitar territorio mexicano.

¿Qué países visitará el papa León XIV en noviembre?

La Santa Sede confirmó que León XIV realizará una gira apostólica del 6 al 17 de noviembre de 2026, durante la cual visitará Uruguay, Argentina y Perú.

El recorrido comenzará en Montevideo y continuará por distintas ciudades sudamericanas, antes de concluir en territorio peruano.

Ahead of Pope Leo XIV’s Apostolic Journey to three Latin American countries, the Vatican releases statistics of the Catholic Church in Uruguay, Argentina, and Peru, where the Church remains active in parishes, education, and charitable outreach. https://t.co/NggLLUPVfh — Vatican News (@VaticanNews) November 3, 2026

Por ahora, México no forma parte de ese itinerario oficial, por lo que cualquier visita a la Basílica de Guadalupe deberá anunciarse posteriormente mediante los canales del Vaticano.

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