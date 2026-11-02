Mexicana Montserrat Alvarado hace historia en el Vaticano; asume cargo por nombramiento de León XIV

La mexicana María Montserrat Alvarado asumió como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, tras el nombramiento que recibió del Papa León XIV el pasado 2 de junio, con lo que se convirtió en la primera mujer laica en dirigir uno de estos organismos de la Curia romana.
Alvarado inició sus funciones el 1 de noviembre de 2026, en sustitución de Paolo Ruffini, quien estuvo al frente del organismo durante ocho años. Su responsabilidad será coordinar los diferentes medios de comunicación de la Santa Sede, entre ellos Vatican News, Radio Vaticana y L'Osservatore Romano.
Durante la despedida de Ruffini, celebrada el 30 de octubre, la mexicana destacó la importancia de la participación de los laicos en las responsabilidades de la Iglesia católica y agradeció el trabajo de su antecesor.
¿Quién es Montserrat Alvarado, la mexicana que asumió un cargo en el Vaticano?
Originaria de la Ciudad de México, Montserrat Alvarado cuenta con experiencia en medios de comunicación y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad religiosa.
Antes de su llegada al Vaticano, se desempeñó como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, cargo que ocupó desde 2023 y desde el cual supervisó plataformas informativas internacionales.
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También trabajó en el Becket Fund for Religious Liberty entre 2009 y 2023, donde participó en proyectos relacionados con la libertad religiosa y la dignidad humana.
¿Qué funciones tendrá Montserrat Alvarado en el Vaticano?
La mexicana estará al frente del organismo responsable de coordinar las actividades informativas y de comunicación de la Santa Sede, cuya sede de trabajo se encuentra en el Palazzo Pio, en Roma.
El Dicasterio para la Comunicación fue creado en 2015 durante el pontificado del papa Francisco y reúne los servicios de prensa, radio, televisión, publicaciones y plataformas digitales del Vaticano.
El nombramiento de Alvarado representa un nuevo paso en la incorporación de mujeres laicas a puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia católica, como parte de las reformas impulsadas desde el pontificado anterior.
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