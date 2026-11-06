Papa León XIV inicia gira por Uruguay, Argentina y Perú tras operación de cáncer; este es su itinerario

El Papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre un viaje apostólico de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, en lo que representa una de las giras internacionales más extensas de su pontificado, apenas unas semanas después de ser operado por cáncer de pulmón.

El avión de ITA Airways que transporta al pontífice despegó del aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 7:05 horas locales, acompañado por la delegación del Vaticano y periodistas internacionales.

Durante el recorrido, León XIV realizará 14 desplazamientos aéreos y participará en decenas de encuentros religiosos y oficiales, con una agenda que concluirá el 17 de noviembre.

¿Qué países visitará el papa León XIV en América Latina?

La primera escala del pontífice será Uruguay, donde tiene previsto aterrizar este viernes a las 16:30 horas locales en el aeropuerto internacional de Montevideo.

Será recibido por el presidente Yamandú Orsi y posteriormente participará en una ceremonia oficial en la Plaza Independencia, además de sostener reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil.

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El sábado 7 de noviembre viajará a Paysandú para celebrar una misa en el Parque París Londres, mientras que el domingo 8 partirá hacia Argentina.

En territorio argentino, el papa desarrollará actividades religiosas y encuentros con autoridades hasta el 11 de noviembre, cuando continuará su recorrido hacia Perú.

La visita a Perú tendrá un significado especial para León XIV, debido a que vivió cerca de 20 años en ese país, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV tras su operación?

El viaje se realiza menos de un mes después de que el papa, de 71 años, fuera sometido a una intervención quirúrgica para extirparle una parte del pulmón derecho debido a un tumor canceroso.

El Vaticano informó que la recuperación del pontífice evoluciona favorablemente y que los médicos no encontraron contraindicaciones para realizar la gira, por lo que se mantuvo la programación original.

Asimismo, las autoridades vaticanas señalaron que no se contemplan medidas médicas adicionales durante el recorrido.

Things are busy at Montevideo's Centenary Stadium, where preparations are underway for Saturday's Prayer Vigil with young people. Our correspondent on the ground, Francesca Merlo, tells us a little bit about what we have to look forward to. https://t.co/nklhvxBpL1 — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026

¿Qué mensaje llevará León XIV a Uruguay, Argentina y Perú?

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, explicó que uno de los principales objetivos del viaje será promover la unidad, el diálogo y la paz entre las sociedades latinoamericanas.

También destacó la importancia de superar las divisiones sociales y fortalecer los vínculos entre las comunidades religiosas de la región.

En Argentina, la visita tendrá además un significado especial por el recuerdo del papa Francisco, quien no pudo regresar a su país natal durante su pontificado.

El recorrido concluirá el martes 17 de noviembre, cuando León XIV regresará a Roma después de visitar los tres países sudamericanos.

IO