Aumenta a 8 la cifra de muertos por derrumbe de edificio en Nueva York; reportan 17 heridos

Aumentó a ocho la cifra de personas fallecidas por el derrumbe de un edificio de tres pisos en Brooklyn, Nueva York, ocurrido la tarde del miércoles 11 de noviembre. Las autoridades también reportaron al menos 17 personas heridas, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

El nuevo balance representa un incremento respecto a los primeros reportes, que señalaban una persona muerta. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó este jueves 12 de noviembre la actualización de víctimas, mientras los equipos de emergencia mantienen el operativo de rescate.

¿Cuántos muertos y heridos dejó el derrumbe en Nueva York?

De acuerdo con las autoridades neoyorquinas, el colapso dejó al menos ocho fallecidos y 17 lesionados, entre ellos personas que fueron rescatadas de los restos del inmueble.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó previamente que entre las personas atendidas había siete menores de edad y cuatro pacientes en estado crítico.

Sin embargo, las autoridades no han precisado cuántos menores, en caso de haberlos, se encuentran entre las víctimas mortales.

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Más de 250 integrantes de los servicios de emergencia participaron en las labores de búsqueda, con apoyo de perros rastreadores, drones y herramientas para retirar los escombros.

¿Qué provocó el derrumbe del edificio en Brooklyn?

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas del miércoles, en el barrio de Flatbush, cuando un edificio de tres niveles se desplomó hacia una excavación ubicada en un terreno contiguo.

Las autoridades investigan si los trabajos de construcción realizados junto al inmueble tuvieron alguna relación con el colapso.

El jefe de Bomberos, John Esposito, advirtió que las labores podrían extenderse durante varios días debido a la inestabilidad de los restos de la estructura.

Entre las personas rescatadas con vida se encuentran una mujer embarazada y otros residentes que quedaron atrapados.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reconoció el trabajo de los equipos de emergencia.

Las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar, debido a que todavía no se ha determinado si permanecen personas atrapadas bajo los escombros.

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