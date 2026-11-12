Hasta 143 mil autos siguen sin realizar el reemplacamiento en Yucatán; descartan nuevas prórrogas y advierten multas

Hasta 143 mil vehículos podrían estar pendientes de reemplacamiento en Yucatán, equivalentes al 22 % del padrón de referencia utilizado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). El plazo oficial concluyó en junio y los propietarios que no realizaron oportunamente su registro ya se encuentran en incumplimiento, advirtió el titular de la dependencia, Juan Gabriel Sánchez Álvarez.

El funcionario explicó que la estimación parte de aproximadamente 650 mil unidades consideradas en el anterior proceso de renovación de placas. De ese universo, entre el 20 y el 22 % todavía no habría completado el trámite, lo que representa de 130 mil a 143 mil vehículos.

Sin embargo, aclaró que estas cantidades no corresponden necesariamente al número de automotores que circulan actualmente con placas anteriores, pues algunos pudieron haber sido registrados en otras entidades o dejaron de funcionar.

Sánchez Álvarez descartó que exista una nueva prórroga para cumplir con la obligación. Precisó que las autoridades únicamente mantienen una etapa de regularización para atender a quienes se inscribieron dentro del periodo establecido y todavía cuentan con citas pendientes.

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“Ya no existe tal cosa como la prórroga. Lo que actualmente existe es una etapa de regularización de todos aquellos ciudadanos que en su oportunidad se registraron en el sistema y tienen sus citas”, declaró.

Consecuencia del retraso

En cambio, quienes dejaron pasar el plazo sin registrarse deberán acudir a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán para conocer el procedimiento correspondiente y cubrir los ajustes económicos derivados del incumplimiento.

El secretario señaló que las citas previamente programadas continúan siendo atendidas, por lo que los ciudadanos que cumplieron con el registro oportuno no se encuentran en la misma situación que quienes omitieron el trámite.

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También advirtió que circular sin haber realizado el reemplacamiento puede generar consecuencias administrativas, particularmente cuando el vehículo se vea involucrado en un accidente de tránsito.

En esos casos, explicó, las autoridades aplicarán las disposiciones correspondientes por no haber cumplido con la obligación dentro del periodo establecido.

El funcionario llamó a los propietarios rezagados a acercarse a las dependencias responsables para regularizar su situación y aprovechar los descuentos anunciados con motivo del Buen Fin.

La SAF no proporcionó en las declaraciones citadas una cifra definitiva del parque vehicular que actualmente circula sin cumplir con el reemplacamiento, por lo que el rezago estimado deberá distinguirse del número real de unidades en infracción.